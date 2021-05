Patricia Pardo rompe a llorar en directo en Telecinco: "Yo también soy madre de dos niñas"

Patricia Pardo ha roto a llorar este viernes en Telecinco por la desaparición de las niñas, Ana y Olivia, junto a su padre hace ya 17 días en Candelaria, Tenerife. El programa de Ana Rosa ha charlado con Joaquín Amills, el portavoz de la familia, y ha leído una carta de Beatriz, la madre de las pequeñas.

"Hoy es mi cumpleaños, como regalo pido que me ayuden a difundir fotos y vídeo de las niñas para que alguien pronto las reconozcan", dice la misiva. "No se pueden imaginar lo que siento cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están, la rabia de que ellas tengan que sufrir cuando son dos angelitos, como todos los niños del mundo".

"Ando con miedo con qué decir o qué escribir por las repercusiones que pueda tener el padre, pero qué hago", sigue la carta escrita por Beatriz que pide ayuda para encontrarlas. "Una enfermedad terminal o un accidente debe ser terrible, pero una desaparición con la incertidumbre de saber cómo están, qué piensan...".

La carta de la madre de las niñas desaparecidas con su padre hace llorar a Patricia Pardo

Finalmente, la madre termina con estas palabras: "Olivia y Anna, las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte porque me necesitan fuerte". Precisamente, esto ha hecho que Patricia Pardo se rompiera. "Yo también soy madre de dos niñas y me emociono", ha dicho secándose las lágrimas.

"Ella es muy fuerte, muy optimista, ojalá todos tengamos la fortaleza que ella nos está demostrando, porque nos está dando una lección de periodismo y de ética", ha señalado. "Toda nuestra fuerza, cariño y comprensión a Beatriz y decirle que tiene este programa a su disposición entera como desde el primer momento".

