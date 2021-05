Pillan a Lola robando al equipo de 'Supervivientes': el insólito 'castigo' que se le ha impuesto

Lola y Palito fueron dos de las primeras expulsadas de Supervivientes 2021. Sin embargo, las jóvenes se han convertido en dos de las concursantes más queridas por el público por los divertidos vídeos que están regalando en la isla semana a semana.

Las robinsonas han demostrado una gran complicidad y su instinto de supervivencia ha llegado en los últimos días demasiado lejos. Por la noche, cuando creían que nadie las veía, Lola decidió colarse en la caseta técnica del equipo del reality con el objetivo de robar comida de su despensa.

El hambre aprieta cada vez más en Honduras y la pareja desterrada no sabía qué más hacer para conseguir comida. "¡Qué vida más cruda. Estoy de sobrevivir me está consumiendo la vida! ¿Dónde están los plátanos, las bananas, aguacates, mangos? Se supone que en el Caribe la fruta abunda y yo no la veo. Necesito azúcar aunque sea de fruta", se quejaba la ex de Diego James Lover.

Tanta es la desesperación que Lola acabó llevándose a la boca un poco de crema bronceadora: "Sabe a yogur, está buenísima", le aseguraba a su compañera entre risas poco antes de planear un robo en el área del equipo de Supervivientes. La leonesa logró coger unas galletas, que se llevó de regreso a la playa para compartirlas con Palito.

El absurdo castigo que 'Supervivientes' le impuso a Lola

Esta no es la primera vez en la historia que un concursante de Supervivientes roba comida al equipo del programa. Pero nunca antes el reality había dejado sin sancionar al concursante que ha cometido la infracción. La dirección se mostró benevolente con Lola, a la que decidió gastar una broma como escarmiento.

Al comienzo de la gala, Jorge Javier conectó con la playa destierro para comunicar a Lola que estaba expulsada. "Lo asumo, al final es supervivencia. Estaba muy orgullosa de mi concurso, pero bueno, lo siento por el Pirata Morgan. No pasa nada... ¿Qué le voy a hacer? Son extremos que llegas aquí con el hambre que pasas", ha dicho arrepentida antes de que Palito reconociera que ella también fue responsable de lo sucedido.

"¿A mí no me va a pasar nada? Yo también he comido de esas galletas", ha asegurado la sobrina de Miguel Bosé. Jorge Javier anunció entonces la llegada de un nuevo concursante. Sin embargo, se trataba de Sandra Pica, que fue compinchada en la broma a la exparticipante de La isla de las tentaciones. Todos hicieron creer que ella era la sustituta de Lola en el programa, aunque realmente estaba de visita en la isla para romper con Tom.

"Te quiero mucho, te voy a apoyar fuera, te voy a echar de menos. Lo siento, tenía mucha hambre, lo hice por las dos", se despedía Lola de Palito mientras ambas rompían a llorar. Finalmente, el presentador pidió a Lola que subiera a la barca, donde acabó reconociéndole que todo se trataba de una broma por parte del programa para hacerla recapacitar.