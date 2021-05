Melyssa destapa el "montaje" de Tom Brusse con Sandra en 'Supervivientes': "Nos toman el pelo"

El viaje de Sandra Pica a Honduras para romper con Tom ha puesto patas arriba Supervivientes 2021. El pasado martes, el reality organizó un sainete para que fuera Melyssa Pinto la que le comunicara la decisión al marroquí en una imagen icónica que dio mucho que hablar entre los espectadores de Telecinco.

Melyssa se mostró muy empática con su ex, al que apoyó al verlo destrozado ante las cámaras del programa, pero con el paso de los días, ha acabado cambiando de parecer al notar un comportamiento extraño en la pareja. Y es que la organización dio a Sandra la oportunidad de quedarse en la isla para hablar las cosas con Tom Brusse con más tranquilidad, lo que ha provocado ciertas suspicacias entre el resto de concursantes.

"Escuchas comentarios como de relación y crees que te están tomando el pelo. Si son unas vacaciones, que hubiera venido mi novio. He tenido que llevarme bien con dos personas que estaban rompiendo cuando al final no es así", se quejaba Melyssa a Gianmarco, molesta al escuchar a la pareja haciendo planes de futuro para cuando vuelvan a España.

"Me ha parecido todo un poco ridículo, que el día de mi cumpleaños se haga eso... Creía que estabais mal pero si la visita era para pasar unos días aquí ", le ha reprochado finalmente a Tom, que contraatacó tachando a su exnovia de envidiosa. "Creo que tienes rabia porque mi novia está aquí y el tuyo no. No puedes decir que lo que está haciendo ella es un montaje", respondió enfadado el robinson.

"Te lo dije directamente a ti en tu cara sin que nadie nos escuchara. Eres un mentiroso y la gente lo sabe. Lo que quieres es esto, que la gente te vea", destapaba Melyssa, mosqueando más al que fuera su pareja. "No hables mal de mi novia, porque para hacer un montaje así hay que estar muy enfermo. Tienes un rencor a mí desde el pasado, olvídame. Tienes que superar nuestra relación", le soltó el empresario.

Melyssa acusa a Tom de preparar un montaje con Sandra

En la gala de este jueves, Supervivientes le ha preguntado a Melyssa por qué ha cambiado de opinión en tan poco tiempo: "El día que pasó me lo creí. Tras los acontecimientos he cambiado de opinión. Doy mi opinión sobre una ruptura que no es verdadera", aseguró la catalana.

"No hay más, yo pienso esto y creo que en mi cumpleaños podría haber tenido la llamada de mi madre, de mi hermana o la visita de mi chico. Creo que la suerte que ha tenido él debía de haberla tenido yo", ha opinado.