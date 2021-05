Bertín Osborne rechazó representar a España en Eurovisión y explica los motivos: "Dije que no"

Eurovisión está a la vuelta de la esquina. El próximo 22 de mayo se celebrará el festival más popular después de haber sido cancelado en 2020 con motivo de la pandemia del coronavirus.

Blas Cantó representará a España con la canción Voy a quedarme. Aunque los pronósticos son de todo menos buenos, el artista competirá por devolver el triunfo de Eurovisión a España más de 50 años después. Massiel ganó en 1968 y Salomé lo hizo en 1969.

Bertín Osborne: "Me lo propusieron el primer año que empecé como cantante. Hace 40 años"

Durante estas décadas, artistas más y menos conocidos han competido en el certamen. Otros tuvieron la oportunidad de ir, pero lo rechazaron, como es el caso de Bertín Osborne. "A ti, Bertín, ¿No te han llamado nunca para Eurovisión?", preguntó El Sevilla al cantante y presentador, durante su programa en Canal Sur.

"Sí, pero no he ido. Me lo propusieron el primer año que empecé como cantante. Hace 40 años", contó Osborne, que prefirió rechazar la oferta de RTVE. "Me propusieron ir. Y yo, en ese momento, que todavía Eurovisión era importante, no quise porque pensé que el primer año era meterme en un lío muy grande. Si pego el petardazo, pegas el petardo para toda la vida. Y dije que no".