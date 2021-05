Paz Padilla amenaza con dejar 'Sálvame' y lanza un ultimátum: "Así no vengo a trabajar"

Paz Padilla ha dicho basta. La presentadora no quiere vivir más momentos como el que vivió la semana pasada por culpa de Rafa Mora y Anabel Pantoja. Los colaboradores perdieron totalmente los papeles en Sálvame en una increíble bronca. "¡Te rompo la cabeza", gritó ella.

La gaditana empezó este miércoles hablando sobre el asunto. "Llevo once años en Sálvame y nunca había salido con tanta angustia que, además, me duró varios días. Estoy en un momento de tranquilidad, un momento zen y esto me hace daño", aseguró muy seria.

Paz Padilla se planta por la bronca entre Anabel Pantoja y Rafa Mora

"Llevamos mucho tiempo en este programa y ya tenemos que saber comportarnos, tenemos una responsabilidad. Lo del viernes fue una falta de respeto y espero que la cúpula tome una decisión ejemplarizante", dijo.

Paz Padilla no anduvo con rodeos y lanzó un ultimátum a la cúpula del programa de Telecinco mirando fijamente a la cámara. "Yo no quiero venir al trabajo para vivir situaciones como estas", aseguró rotunda la presentadora, que tuvo que separar a Rafa y Anabel para evitar que llegaran a las manos.

Recordemos que Paz se ha reincorporado a su puesto después de estar ingresada en el hospital por culpa del coronavirus hace apenas unas semanas.