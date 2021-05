Todos hablan de las tres palabras que Rocío Carrasco lanzó contra Olga Moreno

El episodio 10 de Rocío. Contar la verdad para seguir viva estuvo centrado en la figura de David, el segundo hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En ese capítulo, la protagonista del documental también hizo referencia, en varias ocasiones, a la figura de Olga Moreno.

La actual pareja de Antonio David concursa en Supervivientes y en alguna ocasión ha acudido a Sábado Deluxe. En una de esas entrevistas, Olga relató algo que supuestamente había sucedido en los Juzgados de Alcobendas, cuando ella estaba con David Flores en el pasillo y Rocío Carrasco salió de la sala donde se había celebrado la vista. Sin embargo, ese relato dista mucho de lo que Carrasco contó este miércoles en el documental.

"Lo primero que me encuentro es la mirada de ella, que me mira fijamente", comentó. "De repente cogió la cara del niño y empezó a darle besos y a girarle para que no me viera". "Mi abogado me cogió de la manga porque sabía que íbamos a tener un problema y gordo", recordó.

Rocío Carrasco: "¡No tiene coño!"

"Es mentira lo que dijo en Sábado Deluxe de que ella se levantó y me dijo '¿En serio que no vas a saludar a tu hijo?' ", aseguró. "¡No tiene coño. No tiene lo que hay que tener para decirme eso", espetó Rocío Carrasco. Esa frase sacudió las redes sociales y rápidamente se convirtió en una de las cosas más comentadas del episodio de este miércoles. "Es Trending Topic mundial", comentó Carlota Corredera.

Estas fueron algunas de las reacciones de los espectadores que comentaban en ese momento el programa a través de las redes sociales:

¿Sabéis qué es lo que más me gusta de Rocío Carrasco? Que dice las cosas tal como las siente.



Rocío: "Yo iba a por ella ( ) No tiene coño".



Podría haber medido las palabras, podría haber tapado ciertas cosas que dice. Pero no, es su sentimiento de madre. | #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/xhrJ87QVpv — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 12, 2021

'No tiene coño', a partir de hoy mi frase preferida de la serie documental #RocioVerdad10 #RocioYoSiTeCreo — Laura Fa (@Laura__Fa) May 12, 2021

"No tiene coño"

Buenos días!?? — Belén Rodríguez (@belenrdguez) May 13, 2021