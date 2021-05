Los secretos de Quim Gutiérrez sobre su físico y la portada de revista de la que todos hablan

Quim Guitérrez protagoniza la última portada de MensHealth con una foto en la que destaca por su impresionante físico. El actor compartió algunos detalles en El Hormiguero con Pablo Motos, que también protagonizó esa misma portada hace unos años.

"Me dio vergüenza al verme. Me da cosita ver la portada en los quioscos", apuntó Gutiérrez. "¿Cuántos ejemplares te has comprado?", preguntó el presentador. "Uno, pero quiero comprar más".

"Yo me llevé todos los de la tienda. Cuatro o cinco", recordó Motos. Estuve a punto de ir a otra y comprar más", bromeó. "Pasé mucho rato viendo la portada y me parecía una mierda. Luego todo el mundo decía que era mentira, que era Photoshop y que habían pegado mi cara en el cuerpo de otro señor", rememoró el presentador.

Las dudas de Quim Gutiérrez ante las fotos para la portada de 'MensHealth'

Motos también quiso saber cómo vivió las semanas previas a la sesión de fotos. "Llega un momento que tienes una obsesión porque se acerca el día de las fotos y no te ves bien", dijo el conductor del programa, que le preguntó si tuvo dudas después de haberlo hecho.

"Sí. Todo el que haga deporte a diario sabe que hay días que te ves bien y otros que no, cuando no has podido hacer bien la dieta y el deporte. Y creo que está bien compartir que la percepción sobre uno mismo no es estable", se sinceró Quim Gutiérrez.

El actor explicó que "quiero tener un cuerpo que me permita ser un hombre de 60 años autónomo". "Tener un físico útil para envejecer bien", contó en el programa de Antena 3.