La reacción de Antonio García Ferreras al ver la primera foto de Pablo Iglesias sin coleta

La imagen de Pablo Iglesias sin coleta ha irrumpido en los programas de televisión que emitían este miércoles, sobre las 14.00. Al rojo vivo ha ofrecido en directo esa instantánea que muestra al exvicepresidente con un nuevo y sorprendente look, una semana después de su dimisión tras caer derrotado en las elecciones del 4M.

Antonio García Ferreras hablaba con Gonzalo Bernardos cuando, de repente, el programa ha enseñado la imagen y el presentador ha aprovechado para saber la opinión de su entrevistado. "La última pregunta es algo así como 'Rupert, te necesito'. A ver si sacas trascendencia política...", ha anunciado el presentador ante lo que estaba a punto de mostrar.

Lea también: "Me ha dicho que se parece a Brad Pitt": Sonsoles Ónega habla con Pablo Iglesias tras cortarse la coleta

"Pablo Iglesias se corta la coleta tras abandonar la primera línea política", ha dicho Ferreras al enseñar la fotografía que en ese momento publicaba La Vanguardia. Bernardos ha mostrado su punto de vista. "Se ha hecho un Anna Gabriel, la diputada de la CUP que se fue a Suiza y cambió de peinado y puso voz de niña buena porque necesita dar otra imagen", ha dicho. "Si yo fuera un votante suyo, pensaría que me ha estafado, porque ha vendido una imagen que no es la suya", ha añadido Bernardos.

Lea también: La reflexión de Ferreras sobre el triunfo de Ayuso y el aviso al PSOE: "Se equivocan"

"¿Estáis impresionados?", ha preguntado Ferreras a los colaboradores que estaban en el plató de La Sexta. "Es el final de su muestra de teatro pero la coleta se la cortó Ayuso en las pasadas elecciones", ha dicho Santiago Martínez-Vares.

Lea también: El día que Ferreras preguntó a Pablo Iglesias si se quedaría de diputado: "Sí, clarísimamente"

Ferreras enseña la 'hemeroteca' de Pablo Iglesias: "Mientras tenga pelo, llevaré coleta"

Por otra parte, Ferreras ha tirado de 'hemeroteca' para recordar una entrevista de Pablo Iglesias de hace unos años, cuando le preguntaron si alguna vez se cortaría la coleta. "Para nada, llevo coleta desde los 15 años y estoy muy contento. No me la pienso cortar mientras la alopecia me respete. Mientras tenga pelo, llevaré coleta", dijo entonces.