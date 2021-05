"Me ha dicho que se parece a Brad Pitt": Sonsoles Ónega habla con Pablo Iglesias tras cortarse la coleta

Pablo Iglesias ha decidido cambiar radicalmente su imagen días después de anunciar que deja definitivamente la política. El hasta ahora líder de Podemos ha entendido que su ciclo en la primera línea ya ha concluido y que no suma para su partido tras los resultados de las elecciones anticipadas de Madrid del pasado 4 de mayo.

El madrileño ha decidido acompañar este salto de etapa deshaciéndose de uno de los elementos de su apariencia más icónicos y uno de los que más ataques ha provocado por sus rivales políticos: su característica coleta. Iglesias se ha cortado el pelo en una imagen que ha difundido Dani Gago, fotógrafo oficial de la formación morada.

Este miércoles, Ya es mediodía conoció la noticia antes de que la instantánea viera la luz a través de la foto que ha publicado La Vanguardia. "Se ha cortado la coleta. Desde las 8.00 de la mañana hemos intentado conseguir su nueva imagen. Le hemos llamado y escrito y le hemos mandado una recreación del 'nuevo Pablo Iglesias", ha contado Sonsoles Ónega, que ha mostrado los dos montajes que el programa había hecho.

Sonsoles Ónega intercambia mensajes con Iglesias tras cortarse la coleta

"Le hemos dicho: ¿Te pareces a este?, desveló la presentadora sobre un montaje de Iglesias con el pelo rapado, asegurando que el político le informó de que no era tan corto. "Sería algo tipo esto", añadió mientras en pantalla aparecía la cara de Iglesias con algo más de pelo.

"Pasado el tiempo, me he intercambiado mensajes con él y le he pedido que me dijera a quién se parece. Y me ha dicho que se parece a Brad Pitt. Doy mi palabra y toda mi credibilidad en la mesa, él se ve como Brad Pitt", desveló la periodista de Telecinco antes de preguntar a sus colaboradores si creían que había algún tipo de doble mensaje tras su simbólico gesto.