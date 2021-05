Blas Cantó pone rumbo a Róterdam para representar a España en Eurovisión: "Mi mayor amuleto es mi canción"

Blas Cantó viaja ya rumbo a Róterdam, sede de la 65ª edición del Festival de Eurovisión 2021. El representante español en el certamen europeo encara uno de los sueños profesionales más importantes de su carrera con ilusión y algo de nervios, a pocas horas de pisar el escenario del Ahoy Arena que albergará la gran final.

Lea también: Calendario del Festival de Eurovisión 2021: cuándo ensaya Blas Cantó, las semifinales y el día de la gran final

Con la canción Voy a quedarme dedicada a su abuela como su mejor homenaje y amuleto, Blas encabeza la delegación española en Eurovisión en la que no faltan sus cinco coristas y amigos: Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dángelo Ortega.

"Me siento muy arropado por el equipo y tranquilo por el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Son personas con la que he trabajado muchos años, que forman parte de mi vida y hay que vivir esta experiencia de la manera más auténtica posible", ha comentado el cantante murciano que, confiesa, no llevará ningún amuleto: "Mi mayor amuleto es mi canción, la historia que representa y la emoción".

Aunque ha dormido poco y confiesa que los madrugones le sientan muy mal, confía en que dormirá esta noche en el hotel y mañana "estaré como una rosa para el primer ensayo". "Mañana vamos a ver a un pez adaptándose a su nuevo acuario, a un nuevo océano", avanza sobre el ensayo de mañana.

Antes de subir al avión, Blas ha contado que en su maleta no podía faltar "una foto de mi abuela", y que, en los últimos días ha recibido cartas de admiradores que le han hecho mucha ilusión y le dan mucha fuerza para afrontar esta recta final de su aventura eurovisiva. Y un regalo muy especial: "Un pendiente con la inicial de mi abuela".

Primer ensayo de Blas Cantó en el Ahoy Arena de Róterdam

Una vez en Róterdam, este jueves 13, a las 18:55, realizará su primer ensayo en el escenario del Ahoy Arena, que este año solo tendrá 3.500 espectadores. Primeros 30 minutos de toma de contacto con el espacio que servirán para ajustar el trabajo de los últimos meses llevado a cabo junto a Marvin Dietmann, director creativo de la puesta en escena española.

Lea también: TVE confirma a Tony Aguilar y Julia Varela para comentar Eurovisión en "burbuja" desde Rótterdam

Tras el ensayo, rueda de prensa con los medios acreditados para compartir sus primeras sensaciones con la prensa internacional presente, y también con la que sigue el evento de manera online. En esta edición, debido a la pandemia, solo acudirán presencialmente un tercio de los periodistas acreditados cada año (1.500).

Entidades Blas Cantó