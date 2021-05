Ana Rosa Quintana se mofa de Pedro Sánchez tras su viaje a Grecia: "Viene del futuro"

Ana Rosa Quintana ha amanecido un día más poniendo a Pedro Sánchez en el centro de todas sus críticas. La presentadora de Telecinco ha vuelto a culpar al presidente del Gobierno del supuesto "caos" que se está viviendo en algunas comunidades autónomas tras el final del estado de alarma.

"El Gobierno ha tenido un año para tener una legislación lista tras el estado de alarma", ha asegurado la 'reina de las mañanas', añadiendo que lo que nos ha quedado es "un galimatías jurídico". "El presidente asegura que las comunidades tienen herramientas de sobra y todo está fenomenal. Sin embargo, los tribunales de Baleares y Valencia permiten las restricciones cuando son las comunidades con menos incidencia, pero las prohíben en Canarias, Navarra y Euskadi, donde hay récord de contagios. Todo muy coherente, señor Sánchez, tiene usted razón", se ha quejado.

Ana Rosa ha continuado diciendo que "el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada acaba de tumbar el confinamiento de Montefrío, pero la sede de Sevilla confirma el cierre de las localidades Castro del Río, Bornos y Villamartín. Unidad de criterio, presidente", ha exigido. "Muy buenas herramientas las de las comunidades. Son las herramientas de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio", ha comparado el rostro de Mediaset.

"El Ejecutivo apela a la Constitución, porque los derechos fundamentales de todos los españoles son iguales, como estamos viendo. "Solo hace falta cambiar de pueblo para verlo. Tienen los mismos derechos los ciudadanos de Montefrío que los de Castro del Río", ha comentado irónica antes de mofarse del presidente por afirmar que la situación estaba controlada.

Ana Rosa tira de ironía para mofarse de Pedro Sánchez

"Ahora sabemos que usted en realidad no viene de Grecia, viene del futuro, en concreto, viene del 18 de agosto de 2021. Tras bajarse de su máquina del tiempo, Pedro Sánchez I El Vacunador nos dice que ha visto cosas que nunca creeríamos", ha dicho con sorna.

"Ha visto que en 100 días habrá vacunas más allá de Orión, ha visto que no habrá más problemas con la distribución, que no se paralizará la vacunación por falta de abastecimiento, que no habrá efectos secundarios, que Astrazeneca nos regalará la segunda dosis, que en agosto viviremos en un mundo feliz y nos abrazaremos alrededor de una hoguera", ha bromeado la presentadora antes de pedirle una última cosa.

"No conjugue usted solo verbos en futuro. Hablemos en pasado. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Solo en España se han contagiado más del 20%. Cuando se les prometían EPI se protegían con bolsas de basura. Han muerto más enfermeras que en la Primera Guerra Mundial. Ahora hablemos del presente. Las comunidades notificaron ayer 4.941 contagios y 205 muertos. Bienvenido al presente, presidente".

