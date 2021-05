Jorge Javier rompe su silencio tras la dimisión de Pablo Iglesias: "Te ha perdido la arrogancia"

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre la dimisión de Pablo Iglesias tras su batacazo electoral en las elecciones celebradas el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. El político anunció que dejaba todos sus cargos de Unidas Podemos tras confirmarse la victoria de Ayuso.

"Mira, Pablo Iglesias, una cosa te voy a decir", empieza su texto dedicado al exvicepresidente segundo del Gobierno en su blog de Lecturas: "Te he puesto a parir muchísimas veces, pero creo que has sido una figura importante en la política española".

"Has meneado el cotarro, nos has ayudado a cuestionarnos elementos que parecían intocables y has sembrado la duda. No me parece mal currículo para un político", prosigue diciendo el presentador de Telecinco que, recordemos, hizo campaña en favor del socialista Ángel Gabilondo en los comicios autonómicos.

Jorge Javier, sobre la marcha de Iglesias: "Te vas con más cuentas en el haber que el debe"

Sin embargo, Jorge Javier dice que no le ha gustado la actitud que ha tenido Iglesias en los últimos años: "Te ha perdido la arrogancia, el ceño fruncido y esa tendencia a reñirnos continuamente. Pero, en mi opinión, te vas con más cuentas en el haber que el debe".

Eso sí, reconoce que todo esto no justifica que se hayan "pasado contigo y con tu familia veintisiete mil pueblos". El presentador asegura que su adiós de la política llega en "el momento justo" y que lo podría "haber hecho mejor".

"Nunca te he votado, pero tu irrupción en la política me han servido y por eso tengo que estarte agradecido. Te deseo mucha suerte y esa tranquilidad que te han robado durante demasiado tiempo", concluye Jorge Javier.