"Está negando hasta mis vivencias": el reproche de Rocío Flores a Rocío Carrasco por lo que ha contado en el documental

Olga Moreno ha vuelto a ser noticia en Supervivientes 2021 por hablar de Rocío Carrasco y de cómo ha afectado a su familia el lanzamiento de la docuserie en la que la hija de Rocío Jurado está desgranando los presuntos malos tratos que ha recibido por parte de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años.

La concursante compartió con algunas de sus compañeras su inquietud en la isla por todo lo que está pasando en España: "Me siento responsable de que debería de estar allí. Pero bueno esto es para la familia también, sin trabajo mi marido... Era el momento. Nos lo han puesto muy difícil, hay un divorcio, separación, quince días tú, quince días su padre. Y los cuidas lo máximo posible, que no diga si yo soy madre... yo soy madre de mi hija, y ella hija de esos dos niños. Cuídalos como oro en paño, que yo cuidaré la mía y ayudaré a cuidarlos", arrancó desahogándose.

"Los niños han vivido tanto dolor... y ahora la culpa es de él. Yo me cago en la madre que los parió a todos. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Yo sé que Rocío está mal. Por eso su hija la llama tantas veces. Pero la gente que le quiere, que esté pendiente de ella y deje a mi marido en paz. Y ojalá, algún día puedan ayudarla y pueda salir de esto, y pueda disfrutar de esos niños, que son gloria bendita", comentó entre lágrimas, muy enfadada.

Olga ha acabado estallando, aludiendo al despido de Antonio David de todos los programas de Mediaset: "Me duele tanto la ilusión que tenía trabajando en su trabajo. Cómo nos ha tratado... quien lo conozca... Todos mis amigos han flipado. Lo único que ha hecho es luchar, mírate al lado, mírate al lado...", repitió en un dardo a Rocío Carrasco en el que aludía a la figura de Fidel Albiac.

El dolor de Rocío Flores al escuchar a Olga hablar de su madre

Las imágenes de Olga en la isla provocaron que Carlos Sobera preguntara en plató a Rocío Flores que sentía al escuchar a la mujer de su padre. "Es una situación muy complicada para todo el mundo, la primera para mí. Son sus vivencias, es su vida, pero también lleva 20 años en mi vida. Cada uno puede decir lo que quiera cuando quiera", empezó defendiendo la joven.

Sin embargo, Rocío Flores acabó reconociendo que no se siente bien oyendo a Olga hablar de su madre. "No me encuentro con ganas ni fuerzas de comentar. A mí no me hace bien que hable, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, pero ahora mismo en la situación en la que estoy a mí no me hace bien. Y no en mi situación sino la de mi familia", ha confesado.

Finalmente, Rocío Flores volvió a hacer alusión (a regañadientes) a su madre, insistiendo en la idea de que no le coge el teléfono: "Lo que puedo decir es que yo la he llamado un montón de veces y eso se seguirá negando", insistió la tertuliana, que acabó lanzando un reproche a Carrasco por lo que está contando de ella en la docuserie que emite Telecinco. "Hasta mis propias vivencias se me están negando", soltó la joven, que lamentó que Olga no esté siguiendo sus consejos de olvidarse de lo que está ocurriendo en España.

"Ya no es ni por el documental, es por tu propia salud de estar ahí dentro con el runrún, es persona y tiene que explotar. Espero que deje a la familia al margen de todo esto, porque esta experiencia no vuelve y está haciendo un buen concurso. Y quiero aclarar que si estoy expuesta no es por las palabras de Olga, sino por otra cosa", sentenció en una nueva pulla a su madre.

