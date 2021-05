"¿No te gusta mi cara?": el enganchón de Vero con Jordi Cruz en 'MasterChef'

Vero fue la víctima colateral de la guerra contra Ofelia siendo expulsada de MasterChef este martes. Un "bacalao seco" condenó a la guardia civil que, además de tener que irse de las cocinas del talent de TVE tuvo un fuerte rifirrafe con Jordi Cruz en la cata.

A Vero no encajó muy bien las críticas de los jueces de su plato en la prueba de eliminación aunque bien es cierto que la aspirante no pronunció palabra alguna. Sin embargo, el chef catalán remarcó lo siguiente: "A mí me choca la cara de Vero, fíjate".

"¿Qué le pasa a mi cara? ¿No te gusta mi cara?", replicó ella de inmediato a lo que Jordi dijo: "No te enfades conmigo". "Hombre, sí me estoy enfadando. Si quieres me pongo a tocar las castañuelas", añadió Vero.

"¿Sabes lo que pasa? Que entiendo que te enfades contigo, pero me lo estás salpicando a mí", aseguró el cocinero, pero ella se justificó: "No, yo estoy con mi cara de jota y si no te gusta a ti, lo siento. Yo tengo esta cara porque no me gusta lo que estoy escuchando".

"Entiendo que te enfades porque no te gusta el veredicto del jurado. Y es así porque no nos ha gustado tu plato y es fácil entender por qué: un taco de bacalao que no es fácil de gestionar, no te ha quedado bien la cocción", argumentó Jordi.

"Hay cuatro sabores: anchoas, almejas, queso y bacalao. ¿Alguien puede casarlo? Sí, alguien con mucho talento. En tu caso no has sabido conectarlo", remató el juez a lo que ella zanjó: "Creía que iba bien".