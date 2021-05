Najwa Nimri será la voz y los ojos de 'Insiders': presentará el primer reality de Netflix en España

La actriz Najwa Nimri (La casa de papel y Vis a Vis) cambia de piel para conducir Insiders, el primer reality de Netflix en España. Una narradora tan impredecible como el ADN de Insiders.

Insiders es un programa en el que el espectador descubrirá una nueva forma de contar la realidad, una innovadora experiencia televisiva en la que un grupo de personas anónimas se ha apuntado a un casting masivo, que además sigue abierto, sin tener la menor idea de lo que les espera. Es una de las máximas de Insiders. Y, cuando lo sepan, si lo cuentan, están fuera.

Producido por iZen para Netflix, Insiders contará con un total de 60 cámaras, 23 de ellas de calidad cinematográfica, para filmar este experimento televisivo donde cualquier cosa puede pasar. La última fase del casting tendrá lugar en Madrid en el mes de mayo. Insiders apuesta por un nuevo formato en el que cualquiera puede participar y cuyo premio final asciende a 100.000 euros, pero una vez dentro, el premio será lo de menos.

'Insiders' será el primer reality de Netflix en España

"Estamos muy orgullosos de emprender este proyecto junto a iZen. Nos emociona la posibilidad de experimentar con un género nuevo para nosotros en España y seguir innovando con un formato de entretenimiento creado aquí", aseguró Álvaro Díaz, Director de Contenidos de no ficción de Netflix, tras el anuncio de este misterioso formato.

Insiders se convierte así en el primer programa de telerrealidad que Netflix produce en España y se sumará a la oferta de reality shows del servicio como The Circle, Love is blind o más recientemente, Too Hot To Handle, entre otros.