Todos contra Ofelia en 'Masterchef': una guerra abierta que acabó con la expulsión de Vero

Si Ofelia ya era protagonista de Masterchef, lo es más desde el último programa que La 1 emitió este martes. Todo giró sobre la concursante y sus compañeros ya no esconden lo que realmente piensan de ella y de su actitud en el concurso.

Casi todos sus rivales dejaron entrever que Ofelia no es, ni mucho menos, su favorita. Pero eso no fue impedimento para que la participante fuese una de las mejores en la primera prueba. Eso le permitió competir con Arnau por el pin dorado que, sin embargo, ninguno consiguió. Florentino Fernández, que acudió de visita y como improvisado rival, se lo quedó.

En la prueba de exteriores, su equipo fue el mejor, contra todo pronóstico. El grupo contrario cayó derrotado y fue a la prueba de eliminación. Para liderarlo eligió a Alicia y lo hizo porque creía que lo iba a hacer mal y, por lo tanto, iban a fracasar. Y así fue.

Ofelia mandó a Pepe al foso; Vero, eliminada de 'Masterchef'

Pero ahí no quedó todo. A la hora de la prueba de expulsión, Ofelia pudo mandar a uno de sus compañeros al foso y se decidió, sin dudarlo, por Pepe. Y no le faltaron razones: "Me parece que tienes que tener entusiasmo y no lo tienes. Y que debes demostrar si tienes ganas para la cocina y para estar aquí", dijo.

Pepe se salvó y fue uno de los mejores. Todo lo contrario que María y Vero, que fueron las peor valoradas de la última prueba. Finalmente, los jueces decidieron expulsar de Masterchef a Vero.