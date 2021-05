La confesión de David Valldeperas sobre Antonio David: "Yo nunca le hubiera fichado para 'Sálvame"

El nombre de Antonio David Flores ha vuelto a salir a la palestra este martes en Sálvame. Sin embargo, en esta ocasión ha sido porque Kiko Hernández se ha dirigido directamente al excolaborador del programa para decirle que dejara de mentir.

"Deja de decir que David Valldeperas y yo tenemos puesta una careta aquí en Mediaset y luego te llamamos y compadreamos contigo porque eso es mentira", ha dicho Hernández mirando a cámara dejando anonadado al director del programa de Telecinco.

Ha sido entonces cuando Valldeperas se ha sincerado al hablar sobre cómo fue su experiencia laboral con Antonio David siendo amigo de Rocío Carrasco. "¿Fue complicado trabajar con él", ha querido saber Carlota.

"Al principio sí, pero yo me adapto a las situaciones y se convirtió en un elemento más del programa. Nunca tuve ningún problema. Pero al principio fue complicado tenerlo aquí porque yo nunca lo hubiera fichado", ha respondido el director del formato.

Valldeperas ha contado que Rocío no le llamó al saber que Sálvame había fichado a su exmarido tras GH VIP. "Le llamé yo unos días después. No me hizo ninguna advertencia". A continuación, Corredera ha explicado a la audiencia que Carrasco se enteró de la incorporación de Antonio David por una persona de la productora: "No se enteró por la tele".

Episodio 10 del documental de Rocío Carrasco: su boda con Fidel Albiac y la mayoría de edad de sus hijos

Vibro es el título de la nueva entrega de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco abordará la narración de acontecimientos clave de las últimas dos décadas de su vida. Se trata del décimo episodio, que se ofrecerá integrado en dos partes, dentro de un nuevo programa que Carlota Corredera conducirá este miércoles.

Acogerá hechos que tuvieron lugar entre 2013 y diciembre de 2016. Entre ellos, Rocío Carrasco ofrecerá su testimonio y recuerdos sobre el estreno del programa de televisión Hable con ellas en Telecinco, en el que ejerció como una de sus presentadoras; su boda con Fidel Albiac o la mayoría de edad de sus hijos, Rocío y David, cuya consecuencia final fue dejar de ver a este último.