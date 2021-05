Jesús Castro recula ahora tras su rajada contra 'MasterChef': "No me trataron mal"

Jesús Castro fue el primer famoso en rajar de MasterChef después de que Jorge Javier declara la guerra al talent culinario que emite Televisión Española. El presentador de Telecinco llegó a asegurar que tenía "el teléfono repleto de mensajes de personajes populares" que habían aparecido en el programa y que "si ellos hablasen, se armaba la de Dios".

El actor, que protagonizó varios desencuentros con los jueces de MasterChef Celebrity, afirmó a través de su cuenta de Instagram que "mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a la teclas que tocaban para ellos tener contenido".

Esto dejaba caer que Jesús Castro dio la razón a Jorge Javier en cuanto a la forma que tratan a los participantes durante las grabaciones.

Jesús Castro: "No estaba en mi zonda de confort"

Sin embargo, el protagonista de El niño ha matizado sus declaraciones tras el revuelo montado en una entrevista para El Mundo. "No es que me trataran mal, ni mucho menos. Pero las teclas que tocaban para que tú dieras un poco de contenido, no es mi estilo y no volverá a serlo", ha dicho.

Jesús Castro ha explicado que "no estaba en mi zona de confort" y que su polémica respuesta vino a raíz de una ronda de preguntas de sus seguidores de Instagram. "Se está magnificando un poco y no quiero dar mucha bola". Por último, el intérprete se niega a participar en ningún otro reality: "Se pueden ahorrar la llamada directamente".

