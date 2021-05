El ataque de risa de Risto Mejide al ver a Errejón con peluca: "Parece una fallera"

Todo es mentira ha vivido un momento de lo más delirante. El programa de Cuatro se hacía eco de algunos rumores que apuntan a que Íñigo Errejón estaría moviendo hilos para fichar a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y cabeza visible de Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias.

Algunos periódicos han asegurado que la ministra de Trabajo no está de acuerdo con la estructura bicéfala que se plantea para el liderazgo de la formación morada después de que el secretario general decidiera dejar todos sus cargos.

En la pieza, se mezclaban sucesivas imágenes de los protagonistas de la noticia. Sin embargo, una de ellas acabó llamando la atención de Risto Mejide: la de Íñigo Errejón con peluca, disfrazado de Pablo Iglesias. Antes de comentar la noticia, el presentador de Cuatro quiso cerciorarse de que había visto lo que había visto.

El origen de la imagen de Errejón con peluca en TV3

"¿Habéis visto la imagen esa de Errejón con la peluca?", preguntó entre risas el publicista a sus compañeros. "Pero eso es... Estoy flipando con eso. ¿Es de verdad o es virtual?", planteó Miguel Lago, quien afirmó que podía tratarse de un filtro o videomontaje. "¿De dónde ha salido eso?", preguntó Risto mientras volvían a proyectar la imagen en pantalla. "No, no me pongáis eso. ¿Pero qué es eso? No puedo continuar con esa imagen ahí", decía el catalán mientras sufría un ataque de risa. "Parece una fallera", añadía entre risas Marta Flich.

Verónica Fumanal recordaba la imagen y explicó que fue una broma que se le planteó a Errejón en un programa de televisión y este había accedido a hacerla. El vídeo en cuestión corresponde a una promo de Fora de serie, programa de TV3 que cebó en 2017 de esta manera su entrevista con el que por aquel entonces era diputado de Podemos. La televisión catalana jugaba al despiste sobre la verdadera identidad del político que se escondía bajo la peluca.