Belén Esteban se moja sobre su salto a la política y acepta el órdago de Herrera: "Me encantaría colaborar con él"

Belén Esteban ha decidido montar una empresa de productos gastronómicos basados en recetas tradicionales que ha heredado de su familia. Esta nueva faceta como empresaria le ha otorgado una gran notoriedad en varios medio diferentes a los que la de San Blas está acostumbrada a moverse.

La colaboradora de Sálvame ha concedido una entrevista en la que habla de su nuevo proyecto profesional y en la que responde a varias preguntas relacionadas con su futuro dentro y fuera de Mediaset. "Hay quien dice que si entrara en política, arrasaría. ¿Le gusta la política?", le preguntan desde Metrópoli, portal gastronómico de El Mundo.

¿Prepara Belén Esteban su salto a la política?

Belén Esteban se enfrentaba así a uno de los rumores que más le ha perseguido desde que alcanzó su pico de fama en Telecinco a finales de los 2.000. "Es algo muy difícil. Hay que estar muy bien preparado y yo no me veo ahora mismo", confiesa sincera la que llegó a ser llamada 'princesa del pueblo'.

Belén asegura que es consciente de que debe el 95% de lo que es a la televisión y a Telecinco, pero no se corta a la hora de reconocer que está dispuesta a escuchar otras ofertas. Una de ellas se la envió hace unos meses Carlos Herrera, quien propuso convertirla en tertuliana de COPE tras su sonado enfrentamiento con Jorge Javier en el Deluxe. "Sí, voy a ir a ver a Carlos, claro. No lo descarto, me encantaría colaborar con él", ha asegurado rotunda.