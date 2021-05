Juanfe Sanz estalla ante Pedrerol por la polémica con los árbitros: "¡Es una vergüenza lo de este programa!"

Juanfe Sanz y Josep Pedrerol han vuelto a protagonizar este lunes un fuerte encontronazo en el plató de El Chiringuito de Jugones. El periodista, mano derecha del catalán y su habitual sustituto al frente del programa, se ha hartado y no ha dudado en plantar cara al presentador, y a algunos de sus compañeros, por la corriente que se ha iniciado desde el pasado domingo en el plató de Mega.

A lo largo de los últimos meses, Juanfe y Pedrerol han chocado continuamente por la polémica en torno a la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid. Sanz asegura manejar informaciones que apuntan a que la disconformidad del camero se basa únicamente en que Florentino sólo le ofrece un año de contrato y no los dos que él pide.

Lea también: Loco Gatti se marcha del plató de 'El chiringuito' tras una fuerte bronca con Pedrerol: "¡Mentirosos!"

Sin embargo, Pedrerol se ha empeñado en defender que se trata de un tema económico, dado que el central madridista habría puesto impedimentos para bajarse el salario. "¿Por qué habláis de pagar? ¿Por qué no habláis de años?. Qué manía concentrarlo todo en el dinero. A mí me consta que Sergio Ramos ha comunicado al Real Madrid que se baja el 10%", planteó Juanfe hace unas semanas.

"El único problema en esta historia es que Sergio Ramos considera que es indigno que le ofrezcan una temporada", añadió antes de que Pedrerol diera por zanjado el debate con una rotunda afirmación. "Sergio Ramos le ha dicho a Florentino 'no acepto, escucho ofertas'. Por lo que está fuera. Si quiere Sergio seguir en el Madrid, la oferta es bajarse un 10% y un año. Si no, adiós y bienvenido a Miami", sentenció.

Juanfe estalla ante Pedrerol por cuestionar a los árbitros

Presentador y colaborador han vuelto a protagonizar este lunes un tenso enfrentamiento después de que Pedrerol defendiera que "la liga está adulterada". Tras lo ocurrido el pasado domingo en el Real Madrid - Sevilla, partido en el que el VAR fue decisivo a la hora de que Martínez Munuera pitara un penalti a favor de los andaluces tras una mano de Militao dentro del área, el catalán ha puesto en la diana a los árbitros por su disparidad de criterios frente a este tipo de jugadas.

Lea también: Gerard Piqué se mofa de "El Chiringuito de Florentino" y Pedrerol le suelta un zasca en directo: "Te queremos"

"Partido Cádiz-Valladolid... Si pasa esto, ¿qué hace el árbitro? El Valladolid jugándose la vida y misma acción. ¿Qué hace el VAR?", planteó Pedrerol. "Lo que le brote, cómo están haciendo hasta ahora. Lo que le brote al árbitro y al del VAR", soltó Rocío Martínez en unas palabras que terminaron de indignar a Juanfe Sanz.

"¿Pero cómo decís de profesionales que hacen lo que les brote?", preguntó enfadado el periodista. "Es lo que piensa cualquiera", defendió Pedrerol. "¿De verdad? ¡Es una vergüenza lo que está pasando en este programa! Id vosotros a pitar a los campos de fútbol. ¡Vale ya, hombre! ¿Un brote? ¡Pero qué es esto! Son profesionales que llevan años en la élite, que se preparan para ello. Son atletas. ¿Que se equivocan? ¡Sí! ¿Qué tienen que mejorar? ¡Sí! ¿Pero un brote?", estalló indignado Juanfe.

Pedrerol aseguró entonces que ahora lo tienen más fácil, porque tienen "un monitor delante". "Aquí, con un monitor delante, cada día decimos una cosa diferente cada uno. Y todos queremos tener la razón. Y no la lleva todo el mundo. ¡Existen los grises!", defendió el periodista. "¿El árbitro lleva la camiseta y la bufanda puesta?", le preguntó el catalán. "¿Aquí la llevamos todos?", se quejó Sanz al tiempo que Pedrerol le respondía que algunos, como él, sí. "Yo llevo la del Barça, lo confieso", aseguró el presentador ante las risas de la bancada culé del programa.

"Pues yo no la llevo y digo lo que pienso. Yo tengo mi equipo y eso no me hace que no vea las jugadas como son. Y si una jugada es penalti, o no es penalti, no me impide verlo. Se duda de la honorabilidad de los árbitros, se dice que los árbitros son corruptos... ¡Venga hombre!", lamentó Juanfe Sanz antes de que Pedrerol le cortara lanzando de nuevo la pregunta que dio origen a la discusión. "Con el Valladolid jugándose la vida, ¿qué hace el árbitro?".

???? "Esto es una VERGÜENZA. ¿Cómo se puede DUDAR de la HONORABILIDAD de los ÁRBITROS?" ????



????? @JuanfeSanzPerez, harto en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/ttLwpyIfBf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 11, 2021