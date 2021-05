Una soltera de 'First Dates' busca a un chico con aspecto de 'rave' y se topa con el doble de Santiago Abascal

Elena fue una de las protagonistas de First Dates este lunes. Esta cartagenera de 22 años llegó con las ideas claras aunque dejó descolocado a Carlos Sobera: "Busco a un chico forma y responsable, pero que tenga aspecto de llevar tres días de rave [una fiesta de música electrónica]".

"Siempre me han dejado a mí y no entiendo que es lo que falla con mi persona, pero yo me considero un partidazo y soy una chica supernormal", se sincero ante el presentador y el barman, Matías Roure.

Su cita fue Patricio, un murciano que nada más entrar comentó el muchacho es que "desde pequeño me han hecho muchas bromas con mi nombre, siempre me preguntan que dónde me he dejado a Bob Esponja".

Sorprendente parecido físico de un soltero de 'First Dates' con Santiago Abascal

Sin embargo, Elena le sacó un parecido menos infantil y más político. "Lo primero que he pensado es que se parecía a Santiago Abascal, y eso no me ha gustado porque Vox, no".

Finalmente, eso no impidió a Elena para querer una nueva cita con Patricio después de darse "un beso de película". Antes, ambos acercaron posturas sobre la rivalidad histórica que mantienen Murcia y Cartagena "porque las dos quieren ser capital de provincia".