Sandra Pica viaja a Honduras para romper con Tom Brusse en 'Supervivientes': "Se ha acostado con Julen"

Sandra Pica ha viajado hasta Honduras después de aceptar la propuesta de Supervivientes 2021 de reencontrarse con Tom Brusse y así resolver las dudas sobre sus sentimientos. Este lunes, Jorge Javier conectó en directo con la catalana, que se encuentra a pocas horas de verse las caras con el concursante.

El presentador de Telecinco se llevó una gran sorpresa al ver cómo la joven parecía tener ya tomada una drástica decisión sobre el futuro de su relación con Tom, de quien se enamoró durante su paso por la segunda edición de La isla de las tentaciones.

Lea también: Ana Rosa, incrédula ante el relato de Rocío Carrasco sobre la agresión de su hija: "Lo cuenta como si hubiera sido ayer"

"Me he dado cuenta de que soy una chica de 22 años que quiere vivir y ser feliz. La cosa ha sido que cuando se ha ido, me he sentido con las semanas feliz, he vuelto a quererme, a disfrutar de mí, de mi vida. Es algo que había perdido en los últimos meses", ha empezado diciendo Sandra, que tiene claro que quiere romper con su pareja.

"Tom es una persona especial en mi vida, le quiero, pero a veces querer no es suficiente. Cuando el otro día me dieron la oportunidad de viajar a Honduras, tenía dudas porque sentía que tenía una decisión clara. Me gustaría que si fuera al revés me lo dijeran a la cara, así que ¿para qué alargar algo o que luego él salga y se encuentre todo de repente? Llevo siete semanas sin verle, le tengo amor, le quiero, aunque no de la misma forma. Ver que todo está bien fuera le puede tranquilizar", dijo la joven, añadiendo que "a veces querer también es dejar ir".

"¿Quieres romper con él?", preguntó atónito Jorge Javier Vázquez. "Sí, yo dije que tengo que verle a la cara. Pero ahora mismo si me sigues preguntando lo mismo te digo que creo que en las últimas semanas me he valorado muchísimo, me he valorado como nunca y he llegado a la conclusión de que a veces también hay que tomar decisiones, y a veces querer también es dejar ir", insistió.

¿Está Sandra enamorándose de Julen ('Myhyv')?

El presentador preguntó a Sandra si el comportamiento que ha tenido su novio con Melyssa dentro del reality ha tenido algo que ver. "Tom no ha hecho nada que me haya hecho cambiar de opinión. No dudo que Tom me quiera y me eche de menos, me lo he ganado. Él también, pero a veces le he pedido cosas, como que valore si me estaba haciendo daño y lo está haciendo ahora y no hace tres meses", ha explicado.

"Te ha cambiado la cara, antes estabas siempre en tensión, crispada, ahora estás como liberada", ha destacado Jorge Javier. "Había dejado de relacionarme con gente, ahora disfruto de mí, me quiero, había cogido muchas inseguridades, había dejado de vivir. Me he dado cuenta de que no tengo que vivir complaciendo a los demás", ha añadido antes de que algunas voces en plató dejaran caer que Sandra tiene algo con Julen, ex de Violeta Mangriñán.

Lea también: El mensaje de Carlota Corredera a Antonio David y los "negacionistas" que "escrachearon" a Rocío Carrasco

"¿Estás con Julen, mi excompañero de trono?", ha preguntado el presentador. "Julen es muy buen amigo, pero más allá nada. Yo me quedaría tan ancha y lo reconocería pero no es el caso. Tengo la total tranquilidad de poder mirar a Tom a los ojos y decirle que no le he sido infiel", ha prometido la catalana, que, por otro lado, no cierra las puertas a tener algo más con él. "Yo no me planteo el futuro, es un chico que he conocido con el que me lo paso muy bien, no sé qué puede pasar en dos meses", confiesa.

En plató, Belén Rodríguez destapaba que Sandra Pica estaba mintiendo, ya que Pilar Yuste, la representante reconvertida en tertuliana de Supervivientes, lo había contado todo en la reunión previa a la gala. "Sandra y Julen han hecho el acto", ha confirmado la colaboradora. "Según Julen hoy al mediodía ha dicho que no se habían enrollado pero que sí le había dado un ultimátum a Sandra. Que si él se lo dice claro a Tom que la esperará", matizó entonces Yuste.