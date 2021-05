"¡Me tenéis podrida con el tema de Rocío Carrasco!": Oriana estalla contra 'Supervivientes' y se lleva una bronca de Jorge Javier

Supervivientes 2021 sigue explotando la trama de Olga Moreno meses después de que Mediaset tomara la drástica decisión de despedir a su marido, Antonio David Flores, prohibiéndole participar en cualquiera de sus programas. El programa, en cada una de sus galas, no solo aborda el paso de la malagueña por la isla, sino el conflicto que mantiene con Rocío Carrasco.

Este lunes, durante la emisión del Última Hora, Jorge Javier y los colaboradores del programa debatían sobre este asunto cuando el presentador vio a Oriana Marzoli distraída con su teléfono móvil. La venezolana hacía esfuerzos por demostrar que el tema del que se estaba hablando no le interesaba y el presentador fue a por ella.

Lea también: Ana Rosa, incrédula ante el relato de Rocío Carrasco sobre la agresión de su hija: "Lo cuenta como si hubiera sido ayer"

"¿Te estás durmiendo Oriana? Estoy viendo unas fotos mías. Es que me tenéis podrida con el tema de esta señora. Supervivientes es algo más que Olga y Rocío Carrasco", se quejó ante un Jorge Javier que no dudó en abroncarla, tirando de su humor e ironía más características.

Jorge Javier abronca a Oriana por lo que dijo de Rocío Carrasco

"¿Sabes qué podrías hacer? Cuando te llamen, decir que no vienes", le dijo con sorna Jorge Javier, mientras ella se defendía. "Digo que sí para comentar de más gente. Lo digo como espectadora", replicó la tertuliana. El presentador el invitó entonces a hablar con la directora del programa sobre los temas que deben entrar, y los que no, en la escaleta de la gala.

Lea también: El mensaje de Carlota Corredera a Antonio David y los "negacionistas" que "escrachearon" a Rocío Carrasco

"¿Entonces para qué me preguntas? Me conoces y me conoce la directora. Me conoce desde que empecé a los 18 en 'Mujeres y hombres'. La cara y todo", se picaba la venezolana, que acababa provocando las risas del catalán.

Entidades Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar Oriana González Marzoli Olga Moreno Concursante de Supervivientes 2021 Concursante de Supervivientes 2021