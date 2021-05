La multa por filtrar la identidad de los famosos y el secreto que se esconde bajo la máscara de 'Mask Singer'

Arturo Valls visitó El hormiguero este lunes para anunciar que la segunda edición de Mask Singer se estrena el próximo lunes, 17 de mayo, en Antena 3. El presentador del programa adelantó que "ha sido más espectacular y más internacional". "He tenido que desempolvar el inglés", bromeó.

Lea también: Broncano, en shock al conocer la fortuna del escritor Javier Castillo: el pastizal que ha ganado con sus libros

Sin embargo, el momento más curioso de la entrevista se produjo nada más entrar al plató. Al ritmo de la sintonía de Mask Singer, el valenciano hizo acto de presencia con una máscara dorada tapando su rostro.

Cuando se la quitó, Pablo Motos sintió curiosidad y le pidió a su compañero de cadena examinar el objeto. Sin embargo, el presentador pecó de sinceridad y reveló un secreto. "Esto está superbién hecho. Ah, es un casco de albañil". "¡Pero no lo cuentes!", espetó Valls.

La multa que hay que pagar por desvelar los famosos de 'Mask Singer'

Minutos más tarde, Arturo Valls comentó cómo el equipo del programa trata de guardar en secreto las identidades de los famosos. El presentador habló de la política de privacidad que se lleva a cabo por parte de Fremantle, la productora, y la cadena.

Lea también: Mamen Mendizábal: "Libertad para beber cerveza había incluso con Franco"

"Hay un contrato de confidencialidad para las pocas personas que conocen quién se esconde debajo de las máscaras y que se paga con una multa. No sé la cifra", dijo Valls a lo que las hormigas intentaron sonsacar: "Me han dicho que 50.000 euros". "Me suena que más". "¿80.000?". "Más, más", respondió sin dar la cifra exacta.