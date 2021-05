La reacción de Ana Rosa al escuchar a Francino relatar su calvario con el coronavirus

Carles Francino regresó este lunes a la Cadena SER tras superar el coronavirus. El locutor, que ha estado 47 días de baja luchando contra la Covid-19, explicó el calvario que ha sufrido durante este tiempo a través de un emotivo relato que compartió con sus oyentes.

"Las he pasado canutas, me dio un ictus y perdí la voz", dijo Francino, que durante este tiempo ha perdido a una persona cercana. "Yo he salido, pero mi contacto estrecho, que era un familiar, murió", dijo.

El relato de Francino conmocionó a todos y Ana Rosa Quintana se ha hecho eco este martes. "Me pareció impresionante su testimonio. Hace mucho más un mensaje real de este tipo que cuando nos dan unos sermones sin ninguna emoción", ha dicho la presentadora. "Es muy generoso por su parte".

Ana Rosa Quintana: "Francino me emocionó"

Las palabras del locutor de la Cadena SER sorprendieron a la presentadora de Mediaset. "Me emocionó, yo no sabía todo lo que había pasado y me alegro mucho de que haya vuelto a la radio", ha comentado.

Asimismo, la periodista ha mostrado sus condolencias por la pérdida que ha sufrido su compañero. "Siento mucho el dolor que esta pandemia ha dejado en muchas familias y, en concreto, en la suya", ha terminado.

