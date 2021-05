'Sálvame' pone el puesto de Rafa Mora y Anabel Pantoja en manos de la audiencia: ¿quién será despedido?

El pasado viernes, Anabel Pantoja y Rafa Mora protagonizaron una de las broncas más desagradables de la historia de Sálvame. El tertuliano de Telecinco se mofó de la cojera del padre de la andaluza y esta perdió los papeles, amenazando con "reventarle la cabeza" tras lanzarle varios insultos.

Todo se desencadenó después de que Anabel acusara a Rafa Mora de filtrar información a la dirección del programa sobre su amigo Kiko Rivera. En ese momento, el valenciano montó en cólera, apostándose 100.000 euros a que él nunca ha dicho nada sobre el DJ. "100.000 euros, que yo los tengo, no como tú", soltó el extronista, enfadando a su compañera.

"¿Qué yo qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no los tengo? ¿Que soy qué?", estalló Pantoja, encarándose con él. "Si los tuvieras, le pagarías el ascensor a tu padre. Págale el ascensor, que lo tienes a la pata coja", soltó Rafa Mora imitando el gesto con la pierna. En ese momento, Pantoja estalló entre insultos hacia el tertuliano: "¡Te cojo la cabeza y te la reviento!", soltó antes de que tuvieran que mediar entre ellos.

La dura bronca de Carlota Corredera a Rafa Mora

Tras el fin de semana, Rafa Mora quiso ser el primero en hablar para asegurar que él en ningún momento quiso "ofender a una persona con movilidad reducida". "El otro día pedí disculpas por el gesto y a la audiencia porque fue algo muy bochornoso y Anabel no lo ha hecho todavía, que yo sepa. Yo no me he metido con una persona que tiene movilidad reducida, yo le dije a Anabel que pagase para que su padre no tuviese que subir a la pata coja", ha intentado defenderse.

En ese momento, Carlota Corredera explotó contra el valenciano por negar la evidencia: "No nos hagas pasar por tontos. Si tú saltas la pata coja en referencia al padre de Anabel Pantoja, eso es lo que estás diciendo. No entiendo tu perdón cuando no asumes lo que has hecho mal y te voy a pedir que seas un poco educado. No pongas paños calientes y no rehúyas de lo que pasó", le reprendió la presentadora antes de que Anabel Pantoja pidiera disculpas.

Finalmente, Corredera informó a los colaboradores y a los espectadores de la decisión que ha tomado el programa tras la bronca del pasado viernes. Los responsables de Sálvame han decidido poner el futuro de ambos en manos de la audiencia. Así, a través de la web de Telecinco, la audiencia puede votar si quiere expulsar a Rafa Mora, a Anabel Pantoja o hacer que ambos no coincidan en el plató. El programa no ha aclarado si esta votación será vinculante.

