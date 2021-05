"¡Liga adulterada!": Pedrerol estalla contra los árbitros por el penalti al Madrid contra el Sevilla

Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid y Sevilla dejaron todo en el aire este fin de semana, después de dos enfrentamientos directos entre ellos con los que se esperaba despejar alguna duda sobre cuál de ellos logrará alzarse con uno de los títulos de Liga más disputados de los últimos años.

El encuentro entre el merengues y andaluces no estuvo exento de polémica. Y es que, en el minuto 75, se produjo una jugada clave que acabó determinando el partido. El árbitro pitó penalti a Benzema después de una contra en la que el delantero galo se plantó sólo ante Bono, que optó por derribarlo ante el peligro claro de que acabara batiéndole.

Sin embargo, desde el VAR llamaron a Martínes Munuera para que revisara las imágenes del lanzamiento del corner anterior porque se había producido una posible mano de Militao. El árbitro, tras revisar la jugada, confirmó que efectivamente había penalti en la otra área y la jugada dio un giro de 180 grados. Rakitic logró superar a Courtois adelantando a los andaluces, pero Kroos logró de rebote empatar el encuentro, tras un lanzamiento desde fuera del área, en el tiempo de descuento.

Pedrerol estalla contra los árbitros: "Esto no va de forofismo"

Enseguida, todos los medios deportivos analizaban la jugada clave del partido y debatían sobre si Martínez Munuera había acertado tras la revisión del VAR. Josep Pedrerol ponía enseguida el grito en el cielo contra los árbitros por su dispar criterio a la hora de señalar este tipo de acciones como penalti.

Este lunes, el presentador ha aprovechado su editorial de Jugones para denunciar que estamos ante una "liga adulterada": "Esto no va de forofismo. Esto no va de ser del Madrid, del Barça, del Sevilla o del Betis. Se trata de defender al fútbol. De que los árbitros no nos tomen el pelo. De que no se rían de nosotros", empezó diciendo el periodista.

"Con el VAR no hay excusas. Tienen un monitor delante. Pueden ver la jugada 200 veces y siguen metiendo la pata. Los entrenadores no saben cuándo es mano y cuándo no lo es. Los jugadores tampoco. El VAR ayer actuó ayer contra el Madrid en el penalti de Militao, pero se tapó hace quince días cuando era un penalti claro a favor. ¡A eso se le llama liga adulterada!", denunció indignado el catalán.