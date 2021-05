Risto Mejide monta en cólera tras el final del estado de alarma: "Esto es escandaloso"

Risto Mejide ha arrancado este lunes Todo es mentira poniendo el grito en el cielo por lo ocurrido en la madrugada del pasado sábado al domingo, tras la conclusión oficial del estado de alarma. El presentador de Cuatro ha cargado contra todos los políticos, de gobiernos y oposiciones, por no haber sido capaces de evitar algo que muchos veían venir.

"Irresponsables, insolidarios, descontrol, caos... ¿A quién escandaliza todo eso? Aquí no nos vamos a hacer los escandalizados. Basta ya de ese fariseismo de los medios, basta ya de: 'Hay que ver, toda esa gente este fin de semana la que han liado...' A mí ya no me escandaliza nada. En un país en el que venimos contando que cada fin de semana, estado de alarma, en la capital de España había 350 fiestas ilegales, ¿a quién le escandaliza esto?", empezó preguntándose el presentador.

Risto recuerda entonces que algunas regiones no han cobrado las multas impuestas durante el estado de alarma. "En un país en el que el Gobierno ha delegado en las comunidades y las comunidades en el Gobierno, por lo que no sabe nadie a quién le corresponde esto, ¿a quién le escandaliza? A nosotros no, desde luego", ha seguido atizando el presentador.

Risto explota contra los políticos: "Es escandaloso"

Risto señala entonces a los medios de comunicación, los cuales creen que han cometido un error al solo mostrar imágenes de fiestas y colas de vacunación: "Si uno baja el volumen de la televisión seguro que piensa que se ha acabado el virus. La gente ya está vacunada y está saliendo de fiesta. ¿A quién escandalizan estas imágenes? A nosotros no", siguió lamentando.

Finalmente, Risto se dispuso a enumerar todo aquello que sí le escandaliza: "Nos escandaliza lo que está ocurriendo con AstraZeneca y que la gente que tiene una dosis puesta esté escuchando en las noticias que la UE dejará de comprarla. ¿Me quedo colgado de la brocha? Que en Andalucía digan que les sobre vacunas y no se las dejen ponerse. A mí me escandaliza", critica.

"Nos escandaliza la poca bola que se le da desde los medios a una noticia importantísima: Reino Unido ha dejado a España fuera de los países con luz verde. Son 17 millones de turistas. También nos escandaliza ese plan de resiliencia, millones que Sánchez tiene en su cabeza y que los políticos no paran de pedirle que comparezca para ver cómo se van a invertir", continuó antes de criticar que la política "delegara en la justicia su función". "Esto es escandaloso. Si son tan incompetentes como para no ponerse de acuerdo, que se vayan a su casa y que podamos votar a los jueces, que al final son los que nos van a solucionar la papeleta", sentenció.