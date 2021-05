El tremendo susto de María Patiño en el 'Deluxe' al creer que el plató estaba ardiendo: "¡Está saliendo humo!"

María Patiño ha vuelto a protagonizar un momentazo en Telecinco. La presentadora regaló a los espectadores una escena de lo más divertida mientras sustituía a Jorge Javier Vázquez al frente del Deluxe. El catalán se tuvo que ausentar este sábado por trabajo, ya que tenía una función de su obra de teatro en Málaga.

Todo sucedió mientras la periodista entrevistaba a Ágatha Ruiz de la Prada junto al resto de los colaboradores. En un momento dado, Patiño interrumpió su charla con la diseñadora para compartir con la dirección del programa su preocupación por algo que estaba sucediendo a sus espaldas.

La presentadora de Mediaset se asustó al creer que una parte del plató estaba ardiendo: "Oye, está saliendo humo de ahí", advirtió Patiño muy preocupada a la dirección del Deluxe. "Es adrede", le hizo saber enseguida Chelo García Cortés, que explicó que se trataba de parte del decorado. Ese supuesto humo estaba proyectado en la pantalla, simulando la polvareda generada por un toro.

María Patiño se asusta al creer que el plató del Deluxe arde

María Patiño no entendía que estaba sucediendo y se puso de pie para insistir en su preocupación: "¿Pero dónde está el humo, detrás?", preguntaba desubicada al tiempo que algunos tertulianos le decían que se trataba de una imagen en movimiento. "Estaba viendo humo detrás de Ágatha... No es humo real, ¿no?", quiso asegurarse. "¿No veis el humo?", insistió ante las carcajadas de todos. "Que sí", le respondieron.

"Pero es una imagen en movimiento en el que el toro sopla. No es humo real", añadieron asegurándole que no se estaba "quemando nada". "Yo era por Ágatha porque imagínate... No vamos las dos...", aseguró María Patiño, provocando las risas de todos los presentes. "Yo creo que estás más preocupada por ti que por Ágatha", le reprochó bromeando Lydia Lozano.

