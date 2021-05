Ayuso, en La Sexta: del "bulo" del perro de Aguirre a la cerveza que se tomó con Pablo Iglesias

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho esta noche que al principio se consideraba que era "la hija política de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes, de José María Aznar o la tutelada por Miguel Ángel Rodríguez".

"Me pasaba mucho, al principio, que no se me consideraba si quiera. Yo era la hija política de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes, de José María Aznar, la tutelada por Miguel Ángel Rodríguez, la que no tenía formación, la que no tenía experiencia, la que no tenía nada", ha explicado Díaz Ayuso en el programa Salvados de La Sexta emitido este domingo.

Ha asegurado que es "una persona independiente, una mujer libre", que siempre ha llevado las cosas "a su manera" y que ha crecido "muy despacio" en política hasta llegar a presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha apuntado que ha tenido sus etapas como diputada y como miembro de un Gobierno autonómico, que le han permitido conocer "todo Madrid muy bien".

El "bulo" del Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre

La presidenta en funciones ha negado haber escrito los tuits de Pecas, la perra de Esperanza Aguirre, un "bulo" que ha tenido que "aguantar durante mucho tiempo".

Ha recordado una anécdota en una noche de campaña esperando que cerraran las urnas en el año 2011 cuando participó en una conversación sobre cómo en otros países las mascotas de los presidentes tienen cuentas en clave de humor y se planteó hacer la del perro de Esperanza Aguirre.

Una o dos semanas más tarde Ayuso entró como diputada a la Asamblea de Madrid y no se dedicó a llevar la cuenta de Pecas, que se mantuvo durante algún tiempo.

"Yo ahí no tengo mucho que ver. Es lo típico que he tenido que aguantar como bulo durante mucho tiempo y que la propia Esperanza ni sabía", ha explicado.

Ayuso ha señalado que desde que fue nombrada candidata desde la izquierda se han organizado campañas para acomplejarla, minusvalorarla o cuestionar cómo hablaba, cómo se expresaba o cómo se vestía todos los días.

Ayuso ya no se iría de cañas con Pablo Iglesias: "Nada de nada"

La presidenta ha reconocido que un día, a la salida del programa 'La tuerka', en Tele K Vallecas-Canal 33 (Madrid), Ayuso se tomó unas cañas con Pablo Iglesias en el bar de enfrente, pero ha confesado que ahora no lo haría, "nada de nada".

Ha afirmado que quiere a Pablo Iglesias "lejos" por su forma de hablar del PP y de las personas que no lo votan y por "cómo ha mentido" y cómo ha hecho la campaña para las elecciones del 4 de mayo.

¿Quién creó el apodo de 'IDA'?

"¿Usted tiene la impresión de que desde la izquierda se le ha intentado ridiculizar a usted y en su día a Esperanza Aguirre?", preguntó Gonzo en un momento de la entrevista. "Desde el primer día que me nombraron, siempre me hicieron campañas para acomplejarme, para minusvalorarme, para acobardarme. Siempre cuestionaban todo, cómo hablaba, cómo me expresaba, cómo vestía...", explicó Ayuso, que afirma que algunos periodistas le dijeron que "desde el departamento de Iván Redondo" se quiso "jugar con el acrónimo de IDA" para venderla como "una persona desquiciada".

"Lo habían organizado entre varios periodistas. Con el tiempo, algunos de ellos dijeron que ya no querían seguir con esa campaña porque no habían visto nunca algo tan organizado para intentar en lo personal destruir a una persona", comentó.