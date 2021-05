El 'zasca' de Raquel Bollo a Telecinco desde 'Deluxe' tras el despido de Antonio David: "Mi ex, con tres sentencias, vino a un programa"

Raquel Bollo acudió al Deluxe a hablar de Supervivientes pero también le preguntaron por Olga Moreno, a quien conoce personalmente, en plena tormenta por la emisión del documental de Rocío Carrasco.

"No voy a entrar a ningún debate porque vengo a Supervivientes y si entrase en debate quizá me acabáis echando de plató por no pode expresar lo que realmente pienso", apuntó cuando Belén Rodríguez polemizó con ella. "Me preguntáis por Olga y yo lo que puedo decir es que siempre he visto mucho cariño por esos niños", dijo sobre los hijos de Antonio David, que viven con la pareja en Málaga.

Raquel Bollo no quiso entrar en polémicas por el asunto central de la docuserie, pero sí hizo una llamada de atención a Telecinco por la actitud que está teniendo con este asunto respecto a su propia historia con su expareja en el pasado.

"A mi ex, con tres sentencias, lo llevaron a Anne Germain"

"Ni voy a favor de uno ni de otro. Es una historia de dos adultos. Yo no soy la más adecuada para juzgar eso. Podría juzgar otras cosas, y no es porque vaya a favor de Antonio David, pero... ¿que lo echen de Telecinco sin sentencia y a mi ex con tres sentencias lo traigan a Anne Germain [un programa de televisión] a hablar con su abuelo? ¿Hacemos comparaciones? Si hacemos comparaciones igual acaban echándome del plató", espetó Bollo, que dejó claro que se mostraba respetuosa con el relato de Rocío Carrasco.

"Jamás iría contra una persona que cuenta que es maltratada. Pero el mismo baremo para una mujer maltratada se tiene que utilizar para todas. Y cuando se demuestra, más", dijo sobre su propio caso.

"Si se hizo algo mal en el pasado, es bueno empezar a hacer bien las cosas ahora", apuntó María Patiño, que le pidió disculpas personalmente. "Yo fui injusta contigo y lo reconozco. Me alegro de que evolucionemos en ese sentido".

