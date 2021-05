La tajante respuesta de Isabel Pantoja a Risto que no gustará a Kiko Rivera

Telecinco estrenó este viernes su nuevo concurso musical. Top Star, presentado por Jesús Vázquez, tiene como jueces a Risto Mejide, Isabel Pantoja y Danna Paola.

Una de las categorías de Top Star es 'Mamá quiero ser artista'. En ella cantaron Claudia Ula, hija de Raquel Revuelta; María Valdés, nieta de Bebo Valdés; y Mikel Herzog, hijo de Mikel Herzog, representante de España en Eurovisión 1998 y miembro de La Década Prodigiosa.

Risto, a Pantoja: "¿Tú crees que el talento se hereda?"

En ese momento se produjo un momento bastante curioso a propósito de una pregunta que hizo Risto Mejide a Isabel Pantoja. Es muy posible que la contestación de la tonadillera, bastante rotunda, no guste a su hijo, Kiko Rivera. "¿Tú crees que el talento se hereda?", dijo Risto. "No", respondió Pantoja, muy tajante. "No hay más preguntas, señoría", apuntó Risto.

No hay que olvidar que Isabel Pantoja y Kiko Rivera llevan meses distanciados, desde que él acudiese a Telecinco a arremeter contra su propia madre en el especial La herencia envenenada. Aquel programa, del que la cadena emitió varias entregas, arrasó en audiencia y ocupaba, por cierto, la misma franja horaria en la que ahora Pantoja hace de jueza musical en Top Star.