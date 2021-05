La parodia de 'Polònia' sobre Pablo Iglesias a lo C. Tangana de la que todo el mundo habla

Polónia, el programa satírico de TV3, ha dedicado un sketch a Pablo Iglesias después de que este anunciara su dimisión como líder de Unidas Podemos tras sus discretos resultados en las elecciones de la Comunidad de Madrid, en las que Isabel Díaz Ayuso salió ganadora.

Lea también: "Soy una pringada": la reacción de Ayuso al ver el 'error' de su factura del apartahotel

El formato de TV3 transforma al exdirigente de la formación morada en C. Tangana y versiona la canción Tú me dejaste de querer por una rebautizada Tú me dejaste de votar.

El actor Marc Rodríguez es quien da vida a Pablo Iglesias, que arranca el videoclip reposando en una tumbona. "Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba. Yo vicepresidía y ahora me voy pa' casa", empieza cantando.

'Polònia' convierte a Pablo Iglesias en C. Tangana en una desternillante parodia

A continuación, aparece Ayuso, interpretada por Lara Díez que entona la estrofa que cantas La Húngara en el tema original del artista madrileño: "Tú te quedaste sin mandar cuando menos lo esperabas. Cuando más lo querías, te has quedado con las ganas".

La guinda la pone Santiago Abascal, a quien da vida Noé Blancafort. "¡Toma coletas!", suelta el líder de Vox. En la pieza también aparece Íñigo Errejón. "Me creía estratega del copón y he sumado menos que Errejón", dice Iglesias a lo que el líder de Más País responde: "Hay un sitio donde puedes ir a presidir, una escalera de vecinos en Chamberí".

Lea también: La reacción de Ana Rosa al escuchar a la 'número 3' de Pablo Iglesias el 4M llamar "ratas" a la cúpula de Podemos

Por último, sale en escena Pedro Sánchez celebrando la marcha de su vicepresidente. "Tú te largaste para mandar y ahora no tienes nada". Iglesias le replica así: "Te quedas con Ayuso, a ver cómo te apañas".

Youtube Video