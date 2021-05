"¡Te cojo la cabeza y te la reviento!": Anabel Pantoja y Rafa Mora pierden los papeles en una increíble bronca en 'Sálvame'

Bronca sin precedentes en Sálvame. El programa de Telecinco vivió este viernes un enfrentamiento de lo más tenso entre Anabel Pantoja y Rafa Mora en el que se temió por momentos que se superaran algunos límites. En medio de una discusión, el tertuliano hizo un gesto con el que se mofaba del estado de salud que atraviesa el padre de su compañera.

Todo se desencadenó cuando en medio de una gran disputa, Anabel Pantoja acusó a Rafa Mora de contar en televisión cosas que su primo Kiko Rivera le cuenta en privado. El tertuliano negó las palabras de su compañera, que volvió a la carga afirmando que va dando información sobre su amigo "por detrás".

Lea también: La noche de sexo de Lola y su novio Iván en 'Supervivientes', con Palito Dominguín al lado

"Di solo una cosa que yo haya contado de Kiko Rivera. Si eso es verdad, cojo los bártulos y me voy a mi puta casa", dijo molesto Rafa, elevando el tono de la conversación. "Mira el órdago que te he lanzado. En la vida he dicho nada de mi amigo. Si es verdad, abandono mi puesto de trabajo y vuelvo a ser policía portuario", insistió el colaborador mientras Anabel Pantoja se reía a carcajadas. "¡No te echan ni con agua caliente, cariño!", le dijo.

Anabel Pantoja afirmó entonces que cualquier cosa que ella dijera lo iba a negar. "Has dado datos sobre dónde habéis estado, sobre como él se encuentra, has dado datos que él no te ha autorizado", enumeró la andaluza mientras el tertuliano le suplicaba de rodillas que diera un ejemplo. "¡Jamás! Que salga Conchita, el polígrafo, copérnica, todo junto. Si palmo, doy 100.000 euros ahora mismo a la ONG que me digáis", subió la apuesta el tertuliano al tiempo que Pantoja seguía riendo.

El gesto de Rafa Mora que hizo estallar a Anabel Pantoja

"100.000 euros y mi trabajo. Que yo los tengo, que yo no soy como tú", alardeó Mora, haciendo estallar a su compañera. "¿Qué yo qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no los tengo? ¿Que soy qué?", estalló Pantoja, encarándose con él. "Si los tuvieras, le pagarías el ascensor a tu padre. Págale el ascensor, que lo tienes a la pata coja", soltó Rafa Mora imitando el gesto con la pierna.

Lea también: Olga Moreno gana puntos en 'Supervivientes' y es líder (con acusación de tongo); Marta López, expulsada por partida doble

Fue entonces cuando Anabel Pantoja perdió los papeles y explotó contra el valenciano: "¡Yo me cago en tu puñetera madre! Última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado. Envidioso, asqueroso, desgraciado. Que yo a tus padres no los menciono, ¿te estás enterando? Última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento! ¡Payaso! Que no tengan tus padres una desgracia como ha tenido el mío", estalló a gritos Anabel, haciendo alusión al problema de salud que atraviesa su padre.

Anabel abandonó entre lágrimas el plató mientras Rafa Mora se quejaba a la dirección de la actitud de su compañera: "Si eso lo hace un hombre, no puede volver a la tele, poca vergüenza", se atrevió a decir el extronista mientras Paz Padilla y el resto de colaboradores trataban de mediar entre ellos. Al rato, Anabel Pantoja volvió al plató al tiempo que Rafa trataba de pedirle perdón, negando que se mofara de la cojera de su padre.