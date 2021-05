Jesús Calleja rompe prejuicios en su regreso a Cuatro': "Se ha sido muy injusto con Willy Bárcenas"

Llevar a los espectadores a lugares increíbles y mostrarles sus culturas a través de la pantalla en plena pandemia mundial; descubrir facetas desconocidas de sus invitados y revelar cómo son en la intimidad, sorprendiéndoles con actividades en comunión con la naturaleza, ahondando en sus inquietudes y haciendo aflorar sus emociones en contextos únicos donde terminan conociéndose mejor a sí mismos.

Con estas premisas ya conocidas por los espectadores y superando las dificultades impuestas por la pandemia, en una complicada producción de por sí, Jesús Calleja estrena una nueva temporada de Planeta Calleja, que arrancará el domingo en Cuatro (21:30h) con Miguel Ángel Revilla como primer invitado. El aventurero ha tenido la oportunidad de presentar las nuevas entregas de su programa en un encuentro ante la prensa al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

"Esta es una de las mejores temporadas de Planeta Calleja. Siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. Primero porque hemos rodado en unas condiciones por el postconfinamiento, con unos sentimientos que estaban alterados. Esto nos ha hecho reflexionar hacia dónde vamos y las prioridades de la vida. Y todo eso, cuando estamos en un país en el que no habíamos estado nunca, viendo qué ha pasado allí con la pandemia, te implicas todavía mucho más en las conversaciones", valora el leonés, que rehuye de llamar "entrevistas" a sus charlas. "No soy periodista y no quiero ser un usurpador", afirma prometiendo que esas "conversaciones", por el contexto, son "más intensas y más emotivas".

Paula Echevarría en Kenia; Omar Montes en la Laponia sueca; Silvia Abril y Toni Acosta en Maldivas; Maribel Verdú en las exóticas islas de Santo Tomé y Príncipe; Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, en Islandia; el chef Ángel León en Dubái; y Santi Milán en Etiopía, serán los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa, que también podrán verse en Mitele PLUS antes de su estreno en abierto en Cuatro. El presentador ha explicado que ha tenido que grabar prácticamente dos temporadas completas del tirón: la que quedó a medias en 2020, que concluirá en las próximas semanas, y la de 2021, que llegará más adelante.

Jesús Calleja: "Se ha sido injusto con Willy Bárcenas"

De todos sus invitados, Calleja avanza que hay uno de ellos en concreto cuyo testimonio va a sorprender a los espectadores. Se trata de Willy Bárcenas, hijo de José Luis Bárcenas y vocalista del grupo musical Taburete, con el que, según el presentador, "se ha sido muy injusto a nivel social y mediático". "Nos hacemos una idea de alguien en función de su apellido, sin parar en profundizar un poco, y luego cuando te los ves delante te llevas una sorpresa. Puede ser para bien o para mal. En este caso, para mí ha sido para bien", empieza valorando el aventurero a la pregunta formulada por este medio.

"Él tiene su vida y no ha escogido donde nacer y tiene que adaptarse a la situación. Destaco de él la sinceridad. Yo tengo instinto para ver quién me la está colando y quién me dice la verdad. Él es de verdad y le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir: el padre en la cárcel y la madre en la cárcel. Y él, que está intentando ganar la vida con su grupo musical, que tenga que lidiar con todo ese coctel en su cabeza que te puede estallar...", destaca.

Jesús Calleja adelanta que Willy Bárcenas hará autocrítica de las cosas que sus padres han hecho mal: "No creáis que justifica todo el rato. Yo pensaba que vendría a justificarlo todo con una lección aprendida y no. Lo que está mal está mal, lo cuenta, lo dice y él asegura que está aquí para aprender", avanza el presentador, que cree que el artista se ha convertido tras las grabaciónes "en un amigo más". "Hay momentos en ese programa durísimos en los que me echo las manos a la cabeza por cosas que cuenta con las que, por supuesto, no comulgo, ni puedo defender", añade.

"Paula Echevarría es pura energía y Miguel Torres es una maravilla"

Jesús Calleja recuerda también con especial cariño las entregas que grabó junto a Paula Echevarría y Omar Montes. El de la actriz fue el último programa que pudieron hacer antes del confinamiento y el del cantante el primero tras comenzar la desescalada, por lo que "se vivieron momentos muy especiales". Sobre la asturiana, el aventurero asegura que ha sido "una diversión" estar con ella: "Es pura energía. Llevaba detrás de ella cinco años y nunca se animaba. Y cuando por fin la convenzo, me dice: 'Cómo me he podido perder yo esto", afirma.

El presentador también tiene palabras para su pareja, Miguel Torres, quien la acompañó durante su expedición: "Él es una persona fantástica, una maravilla. Creo que les he abierto los ojos hacia a un tipo de viaje que desconocían", desvela asegurando que también se han hecho muy amigos. "Ella, su chico y yo tenemos que volver a vernos, hemos hecho una amistad muy buena y ahora ella me llama Mari Carmen, que es como llama a sus buenos amigos", afirma.

El reto que Jesús Calleja lanza a Miguel Bosé

Durante la presentación, Calleja ha hecho un alegato en favor de la ciencia y de las vacunas, ya que creen que es "lo único que nos sacará de esta". Es entonces cuando el presentador ha tenido unas palabras sobre Miguel Bosé y sus teorías conspirativas sobre el coronavirus. "Estoy absolutamente en contra de sus declaraciones. No se puede pensar eso. Yo soy respetuoso con todo el mundo, pero la ciencia es la ciencia. Hay que tener cultura al respecto y al que sabe de ciencia, dejar hacerlo", dice muy serio.

A pesar de todo, Calleja no se rinde y lanza una invitación a Miguel Bosé, que promete trasladar también en privado, para intentar hacerle cambiar de opinión: "Yo soy un absoluto fan de su música y lo admiro mucho, pero con toda la educación y sin polémicas, le di ya por redes un par de datos para rebatirle", recuerda antes de insistir en que niega "el mundo del esoterismo, de dimes y diretes y cosas extrañas".

Jesús Calleja lamenta entonces que alguien con el poder de influencia que tiene Miguel Bosé sea así de "irresponsable". "Tú influencia debes aplicarla por el camino adecuado y si no sabes cual es el camino adecuado, no lo hagas, porque puede ser peligroso", advierte. "Esto sin polémicas y Miguel está invitadísimo al programa. Creo que le haría ver de una forma evidente y clara de lo bueno que es que nos vacunemos".

Revilla, en el primer programa de la temporada

"Tienes que venir a Liébana porque tengo algo como no has grabado en tu vida". Con estas palabras convenció Miguel Ángel Revilla a Jesús Calleja para embarcarse en una de las ediciones más singulares del programa. Hace poco tiempo se descubrió una cueva en Cantabria en la que estuvo escondido en pésimas condiciones Segundo Bores, un guerrillero de la Guerra Civil, para evitar ser apresado por el bando rival. "La cueva está exactamente igual que cuando la abandonó el último día en el año 44. Nadie ha estado allí desde entonces", explica Revilla.

A pesar de que el lugar donde está emplazada tiene un acceso apto solo para escaladores profesionales, el programa muestra el complicado ascenso del presidente, de 77 años de edad, que con la ayuda de guías expertos intentará ascender por la montaña para llegar al lugar del hallazgo. "Lo que montamos allí arriba para que subiera Revilla: cuerdas, sistemas, pasamanos, tirolina Ha sido un hito en el programa. Nunca habíamos hecho un despliegue de ese nivel", confiesa Calleja.

En su viaje a Cantabria, Calleja también recorre de la mano de Revilla los lugares que marcaron su infancia, incluyendo un paraje donde tuvo un encuentro fortuito con otro maqui cuando tenía tan solo nueve años. "Me quedé marcado tras conocer al maqui. En ese momento pensábamos que eran bandidos, pero nos equivocamos. Ahora lamento no haberlo podido ayudar porque esas personas pasaban verdadero terror", explica. Salceda, el pueblo natal del político, y Las Llampizas, un monte donde Revilla vivió el ataque de una manada de lobos mientras cuidaba de un rebaño de ovejas, al que no había regresado desde entonces, son otros de los lugares que se muestran en el programa.