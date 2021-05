"Me violaron de pequeña y 'GH' lo sabía": la dura confesión de Carlota Prado a Coto Matamoros

El caso Carlota Prado, la concursante de Gran Hermano Revolution que sufrió una presunta violación dentro de la casa a manos de José María, el que en aquel momento era su pareja dentro del reality, vuelve a estar de actualidad. Y es que la malagueña ha concedido una entrevista a Coto Matamoros en la que vuelve a hablar de lo sucedido en 2017 en el programa.

Entre todas las declaraciones que la joven ofrece al mítico colaborador de Crónicas Marcianas, llama la atención una terrible confesión que hasta ahora nadie conocía: "Cuando te presentas a ese programa, hay una serie de test y preguntas y pasas por un psicólogo. Cuando me entrevisté con la psicóloga le confesé que a mí de pequeña me habían violado", le cuenta a Coto en una charla emitida en su página web.

"Y me dice [la psicóloga] 'cuidado Carlota porque en este programa hay muchas personas que entran y que cuentan cosas de su vida que no saben manejar o que no pretendían decir, ¿esto lo sabe tu familia?', y le digo que no. Me avisa de que puede salir", recuerda la exconcursante, que ve "increíble" que supieran esa información y no lo tuvieran en cuenta cuando vivió su terrible episodio con José María mientras se encontraba en estado de embriaguez.

Carlota Prado atiza a Telecinco: "Fue una tortura psicológica"

Carlota Prado se queja entonces de cómo le informaron de que su novio había tenido presuntamente relaciones sexuales con ella sin su consentimiento."Cuando a mí me meten en el confesionario, las dos personas que entran después, una de ellas es esa psicóloga con la que yo había hablado, entonces, cómo tú siendo consciente de que una persona que ya ha pasado por algo así, decidís entre todos que desde los hechos hasta que me llevan al confesionario pasen unas 14 horas... y después la metéis en una sala sola a ver las imágenes", denuncia la andaluza.

"Es una tortura psicológica de un nivel tan frío, tan frívolo, es alevosía en estado puro. Sabían que yo ya había pasado por algo así", se queja Prado. "Entras en un estado de shock que puede perdurar en el tiempo. Ahora me pregunto por qué grabaron esas imágenes en el confesionario, ¿cuál era el propósito?", se pregunta la joven sobre el momento en el que ella descubre lo que ha pasado en unas imágenes que nunca vieron la luz en televisión, pero que se acabaron filtrando a través de la prensa.

Juicio 'caso Carlota': Fiscalía pide 6.000 euros a la productora y la acusación, 100.000

La acusación particular, ante la apertura del juicio por el 'caso Carlota Prado', pide siete años de cárcel para José María López por un delito de abuso sexual en la casa de Gran Hermano.

Además, reclama una indemnización de 100.000 euros al concursante y otros 100.000 a Zeppelin, productora del programa. La Fiscalía, por su parte, rebaja la petición a dos años y medio de prisión para el acusado y 6.000 euros de indemnización. Pide otros 6.000 euros a Zeppelin por los daños al mostrarle las imágenes grabadas de la noche en la que sucedieron los hechos.

Ese vídeo no fue emitido y la productora pidió disculpas por la forma en la que había informado a Carlota de lo sucedido. Tiempo después, anunció un protocolo para evitar situaciones de este tipo en televisión.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos en la casa de GH?

Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de noviembre de 2017, después de una fiesta en la casa de Gran Hermano, cuando José María presuntamente abusó sexualmente de Carlota, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía unas semanas dentro de la casa de Guadalix.



El programa expulsó a José María esa misma noche y ella fue apartada del programa, aunque días después regresó. Gran Hermano puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos y Carlota Prado demandó a José María al cabo de unas semanas por abuso sexual con penetración.

El caso se puso de actualidad a finales de 2019, después de que la jueza que investigaba el caso considerase que existían "indicios de que la conducta del recurrente pudiera ser constitutiva de un delito de abuso sexual".



Las informaciones sobre lo ocurrido levantaron una gran polémica y provocó una desbandada de anunciantes que decidieron dejar de publicitarse en GH VIP, el programa que en ese momento emitía Mediaset. La situación fue tan crítica que el grupo de comunicación canceló la edición de GH DÚO, prevista para enero de 2020, por si se contagiaba la crisis publicitaria.