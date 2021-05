La noche de sexo de Lola y su novio Iván en 'Supervivientes', con Palito Dominguín al lado

Lola fue la primera expulsada de Supervivientes aunque no dejó el programa. Lleva casi un mes viviendo apartada de sus compañeros, primero sola, luego con Antonio Canales y, ahora, con Palito Dominguín.

Lola recibió la sorpresa, este martes, de la visita de Iván, su novio. La alegría que se llevó fue mayúscula y lo fue más cuando se enteró de que se iba a quedar a dormir con ella.

Lea también: Olga Moreno gana puntos en 'Supervivientes' y Marta López se lleva dos golpes: expulsada por partida doble

La pasión entre ellos no se hizo esperar, con románticos momentos que vivieron en el mar Caribe. "Tú aquí me haces un hijo. Aquí me fecundas", dijo Lola. "¿Entonces hay boda?", le preguntó él. "Por supuesto. No sé cómo no has traído el anillo".

La noche de sexo de Lola y su novio Iván en 'Supervivientes'

El siguiente paso lo dieron por la noche, cuando se dispusieron a dormir a escasos centímetros de Palito. "Estoy esperando a ver cuándo me duermo y que hagan lo que quieran", bromeó la hija de Lucía Dominguín.

Lea también: La imagen del pecho al descubierto de Melyssa Pinto ('Supervivientes') que ha revolucionado las redes

Y tanto que lo hicieron. Lola e Iván dieron rienda a su pasión en una tórrida escena bajo el edredón que Supervivientes emitió este jueves. "Hicimos el amor", comentó Lola entre risas. "Eso es follar", espetó Jorge Javier.