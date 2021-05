Ana Rosa, incrédula ante el relato de Rocío Carrasco sobre la agresión de su hija: "Lo cuenta como si hubiera sido ayer"

En el último capítulo de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco relató todo lo que ocurrió después de recibir una paliza de manos de su hija, Rocío Flores, hasta quedarse inconsciente. La hija de Rocío Jurado desveló cómo la joven acudió a la policía junto a su padre, Antonio David Flores, para denunciarla a ella por una agresión que nunca se produjo.

Carrasco contó cómo fue la agresión y cómo su hija acabó condenada por la justicia. Y lo hizo totalmente rota, aún con el recuerdo de uno de los episodios más duros de su vida muy presente. "A mí la paliza no me duele, me duele que mi hija me quisiera meter en la cárcel", aseguró entre lágrimas la protagonista de la docuserie de Telecinco, que explicó con detalle los motivos por los que se fue el último día que vio a su hija.

Este jueves, Ana Rosa Quintana ha comentado el episodio junto a sus tertulianos en el 'club social' de su programa en Telecinco. La presentadora dio abiertamente su opinión sobre el testimonio que sobrecogió a la audiencia: "Tengo la impresión de que Rocío está relatando esto que pasó hace nueve años, como si hubiera pasado ayer", aseguró la 'reina de las mañanas', que segundos antes confesaba que no había visto el capítulo. "Como no lo vi, no puedo tener una idea global de todo lo que dijo", aseguró.

Ana Rosa no entiende cómo Rocío Carrasco no ha superado el trauma: "Tiene buenos terapeutas"

Enseguida, todos los tertulianos salieron a explicarle que la herida del trauma sigue abierta y es algo que no ha podido cambiar. Paloma García Pelayo fue una de las más claras con la presentadora: "¿Tiene algún motivo para pensar que algo ha cambiado? Si no ha habido contacto, si no ha habido mediación, si lo primero que ve de su hija después de siete años es a ella defendiendo a su padre en un plató de televisión...", argumentó la periodista.

"La hija vive, tiene una biografía, es una niña normal...", replicó Ana Rosa Quintana, defendiendo a Rocío Flores. "Esa niña, a partir de ahí, ha hecho una evolución de una chica normal, como mucha gente", añadió. "Pero sin ella, manteniéndose alejada de ella", le rebatió García Pelayo. "Pero no ha tenido incidentes, ha acabado sus estudios...", insistió Quintana.

"¿Estudios?", puso en duda la colaboradora con ironía. "Es una niña perfectamente normal. Y lo que estoy viendo es que esto que está contando Rocío, lo está contando como si hubiera pasado la semana pasada", volvió a repetir Ana Rosa. "Ella es una persona que está en tratamiento permanente, con buenos terapeutas", le dijo a Cristina Tárrega cuando la valenciana planteó que hay terorres y daños que a algunas personas les cuesta mucho superar.