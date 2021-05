Adara Molinero estalla y anuncia que demandará a Ivana Icardi por lo que ha hecho con su hijo: "No hay derecho"

Adara Molinero ha utilizado sus stories de Instagram para desahogarse ante sus hordas de seguidores. La madrileña se ha derrumbado al denunciar lo que Ivana Icardi ha hecho con el hijo que la exazafata tiene con Hugo Sierra, actual pareja de la argentina.

Totalmente abatida, la ganadora de GH VIP 7 ha explicado que la argentina ha utilizado a su hijo como contenido de su canal en MTMAD, la plataforma de vídeos de Mediaset. Adara, que siempre ha preservado con cuidado la identidad del pequeño Martín, ha cargado contra la modelo por desvelar incluso las condiciones de la custodia con su expareja.

Adara pierde los nervios contra Ivana por utilizar a su hijo

"No puedo creerlo, no puedo más. A la señorita Ivana le mandé un mensaje por privado y le dije que me disculpara por si había hecho algo que le había podido doler", empieza diciendo, aclarando que hace tiempo que intentó "calmar las aguas" con la exsuperviviente.

"Como todo el mundo sabe, yo nunca saco a mi hijo. Y me parece muy fuerte que saque un vídeo hablando de mi hijo porque no tiene ningún derecho. Estoy harta de callarme, no hay derecho", ha afirmado Molinero envuelta en lágrimas.

"Cobrando y hablando de mi hijo. ¡Qué derecho hay, por favor! Y hablando de temas personales que solo nos importan a su padre y a mí. Diciendo cómo es la custodia. Eso está escrito por convenio que no se puede decir públicamente", concluye antes de anunciar medidas legales contra Ivana.