La polémica comparación de Jorge Javier Vázquez tras el triunfo de Ayuso en Madrid: Comunismo (Rocío Carrasco) o Libertad (Antonio David)

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado al fin sobre el resultado de las elecciones en Madrid, en cuya campaña él se involucró directamente apoyando al PSOE. La candidatura de Ángel Gabilondo fue la gran perdedora, con una caída de 13 diputados. Además, sufrió el 'sorpasso' en votos de Más Madrid. Ambos lograron 24 representante.

Por el contrario, Isabel Díaz Ayuso barrió con 65 diputados, más que todos los partidos de izquierda juntos (58), mientras que Vox logró 13 y Podemos se quedó con 10.

La primera reacción de Jorge Javier Vázquez a estos resultados no está exenta de polémica. EL presentador ha subido una historia a Instagram en la que aparecen tres fotos. Antonio David Flores (de bajo se lee 'Libertad'), Rocío Carrasco ('Comunismo') y Rocío Flores ('Madrid'). "Me lo tomo con humor o no salgo de ésta", escribe el presentador.

Hay que recordar que Telecinco emite la docuserie de Rocío Carrasco en la que ha denunciado haber sido víctima de maltrato por parte de Antonio David, que ha sido despedido de la cadena.

Jorge Javier arropó en un mitin a Ángel Gabilondo (PSOE)

Jorge Javier Vázquez ha sido muy crítico con la derecha y, especialmente, con Isabel Díaz Ayuso. Siempre ha mostrado su apoyo a los partidos de izquierda y ha defendido el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.



Durante la campaña para las elecciones de Madrid, Jorge Javier Vázquez dio un paso adelante y acudió personalmente a arropar a Ángel Gabilondo en uno de sus mítines. El presentador apareció en primera fila con Adriana Lastra o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.