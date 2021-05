El mensaje de Carlota Corredera a Antonio David y los "negacionistas" que "escrachearon" a Rocío Carrasco

La última vez que Rocío Carrasco acudió a los juzgados, hace una semana, se topó con varias personas que la rodeador con carteles de Stop Feminazis. Una imagen que apareció en todos los programas, ya que aprovecharon para aparecer detrás de ella y que, así, fuesen captados por las cámaras de televisión.

"A los negacionistas les debe dar tanta rabia que han pasado del 'no te creo' al escrache", criticó Carlota Corredera al inicio del programa de este miércoles. "A todos os digo no insistáis, haceros un favor y no insistáis".

Telecinco, por otra parte, recordó las declaraciones de Antonio David Flores cuando se enteró de que Carrasco iba a protagonizar una serie documental. Lo tachó de "farsa". "Esta chica lo va a pasar fatal porque no sabe la que se le avecina", dijo en su día.

"Como tú bien sabes, ella ya lo ha pasado peor que fatal"

Carlota Corredera le mandó un mensaje al comienzo del programa de este miércoles. "Esta chica tiene nombre, se llama Rocío Carrasco, no lo va a pasar fatal porque como tú bien sabes, ella ya lo ha pasado peor que fatal", espetó la presentadora.

"Y sí, sabe muy bien la que se le avecina", continuó la periodista. "Se le avecina volver a vivir, volver a tener esperanza y sentir orgullo de ayudar a muchas mujeres de este país".