El macabro examen de 'Sálvame' a Lydia Lozano: ¿qué famosos están vivos o muertos?

El pasado lunes, Lydia Lozano puso patas arriba el plató de Sálvame al anunciar en directo la falsa muerte de José María Manzanares. Enseguida, algunos colaboradores, como Kiko Matamoros o Rafa Mora, se llevaban un gran susto pensando que se trataba del hijo. "El padre", aclaraba la periodista antes de que le hicieran saber que el torero falleció hace ya 14 años.

"Yo lo he leído. Ahora os doy la noticia", dijo Lydia mientras cogía su teléfono móvil para hacer una llamada. "Se me ha salido el corazón, que yo a José Mari lo quiero un huevo", le dijo Kiko al director del programa. Lydia Lozano siguió buscando en su teléfono móvil mientras sus compañeros empezaban a dudar de quién estaba hablando la periodista. "No, no, ahora lo tengo que averiguar, porque he preguntado si era el padre y me han dicho que no", explicó Lozano, dejando caer entonces que se trataba del hijo.

Finalmente, entre reproches, Lydia Lozano abandonó el plató para hacer una llamada y regresó al plató para intentar aclarar lo sucedido. Lydia explicó entonces que la noticia le salió a un contacto suyo hoy "por Google" y me la ha pasado: "Yo le dije que el padre ya había fallecido y entonces pensé que había sido esta persona [José Mari Manzanares], nada más", dijo restándole importancia. "Pero Lydia, tienes que contrastar lo que dices antes de contarlo aquí en directo", se quejó Rafa Mora mientras Matamoros le pedía a su compañera "más rigor". "Pido perdón, de verdad", reconoció la colaboradora, totalmente avergonzada.

'El muerto justo', 'Sálvame' se mofa de Lydia Lozano sometiéndola a un macabro concurso

Lejos de olvidar este desafortunadísimo error, Sálvame ha aprovechado para sacarle jugo a la polémica y crear nuevos contenidos para el programa. "Tuve un lapsus, un fallo. Ya he pedido perdón, pero si queréis me quemo a lo bonzo. Fue un lapsus en ese momento, porque no tenía que haberlo dicho", trató de explicarse este miércoles la tertuliana

"No se puede dar esa noticia en un programa de televisión, una periodista, que sabes que todos los medios lo van a recoger. Es que no es decirlo en un cotilleo en un bar. ¿Cómo va a morir el padre dos veces?", le reprochó Paz Padilla. "¿En ningún momento pensaste en lo que podría pensar su familia, en como podría afectarle anunciar así una muerte?", añadió Kiko Hernández.

La cosa no quedó ahí y el programa se mofó de la colaboradora recordando en un vídeo todos los fallos que ha cometido a lo largo de los 12 años que lleva en Sálvame. "No es la primera vez que esta mujer tiene un pequeño desliz en la información. Desde que Sálvame es Sálvame se la han colado con muchas muertes más, con embarazos y hasta con historias de amor un pelín imposibles. Ella, como periodista de Pulitzer que es, ha sabido siempre encajar bien las burlas de sus compañeros. Ella, como periodista de garra y señora que lleva más años en la información que el hilo negro, prefiere lanzarse a la piscina antes de que ninguna otra cadena le robe la información", decía una voz en off.

Las burlas no cesaron y el programa acabó sacándose de la manga un juego que llamaron El muerto justo. En él, la canaria tenía que adivinar si diferentes famosos estaban muertos o seguían vivos. Una vez más, Lydia dio todo de su parte y accedió a colocarse en el centro del plató para responder a las preguntas de Paz Padilla. "Tu reputación periodística está en juego", le advirtieron. Y si bien la periodista acertó que Galindo y Álvaro de Luna ya han fallecido, no supo decir si María Garralón seguía o no con vida.