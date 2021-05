Ana Rosa pregunta por el Estado de Alarma y Ayuso la descoloca con su respuesta al más puro estilo Broncano

Isabel Díaz Ayuso se ha pasado por todos los medios de comunicación en la mañana de este martes, después de su gran victoria en las elecciones en la Comunidad de Madrid. La política ha empezado su recorrido en Telecinco con Ana Rosa Quintana.

Lo primero que ha querido saber la presentadora es si había dormido. "He dormido poco, la verdad. Pero lo poco que he dormido ha sido profundo", ha dicho unja exultante Ayuso. "Tengo el teléfono que echa humo. Estuve esperando a ver las portadas del día siguiente, volvía a coger el teléfono y me volví a desvelar...".

A continuación, se ha producido un momento curioso cuando Ana Rosa le ha preguntado por el futuro de Madrid este domingo 9, fecha en la que decae el Estado de Alarma. Ayuso ha respondido haciendo un guiño a Broncano: "Bueno, ahora veremos a ver que 'chorprecha' tiene el Gobierno para todos".

Ayuso, a Ana Rosa: "Veremos a ver que 'chorprecha' tiene el Gobierno para todos"

Hay que decir que esta expresión es utilizada por el cómico de Movistar+ de forma habitual. "Porque estaba esperando a cerrar las urnas en Madrid para abrir el panorama. Es increíble como, a pocos días, España no sepa que va a ser de su futuro. Que ni las empresas, ni el turismo, ni las familias, sabemos qué vamos a hacer en los próximos días", ha terminado de decir.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que relajará las medidas contra el coronavirus, pero que no va a prorrogar un Estado de Alarma: "Yo creo que está apurando los plazos para que le roguemos un Estado de Alarma, que yo no voy a pedir ni tampoco cerrar Madrid".