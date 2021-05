La revelación que hace Rocío Carrasco en el episodio 9 de su docuserie: "Mientras me pegaba, tenía el teléfono abierto"

Rocío Carrasco continuará ofreciendo su testimonio sobre acontecimientos clave que han marcado su vida en los últimos 20 años en el noveno episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que Telecinco emitirá mañana miércoles 5 de mayo, a partir de las 22.00, durante un nuevo programa conducido por Carlota Corredera.

En este nuevo episodio, que será emitido en dos partes y lleva por título 'Todo se derrumbó dentro de mí', abordará hechos acaecidos entre julio de 2012 y junio de 2014, sobre todo relacionados con la evolución de la complicada relación con su hija y su exmarido en medio de duros procesos judiciales.

"Mientras me pegaba tenía el teléfono abierto que le había dado su padre. Quién estaba al otro lado no lo sé", dice Rocío Carrasco en el adelanto que Telecinco ha lanzado esta semana. Asimismo, cuenta cómo le llamaron del cuartel de la Guardia Civil. "Esa llamada sustituye a que venga la Guardia Civil a tu casa, te espose, te suba en el furgón y te lleve al cuartel", dice. "Se me informa de que mi hija me ha denunciado por un delito de maltrato habitual, con el padre, que ha firmado el padre", dice en el vídeo. "A mí la paliza no me duele. A mí me duele saber que una hija mía que ha estado dentro de mí y la he parido yo sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho".

Ana Bernal-Triviño, Montse Suárez y Paloma García Pelayo, colaboradoras

Su testimonio será comentado por Ana Bernal-Triviño, Montse Suárez y Paloma García Pelayo, entre otros colaboradores. El episodio estará disponible mañana miércoles a las 20.00 para los suscriptores de Mitele Plus.