Beth ('OT 2') reaparece en televisión y desvela su desconocida relación con Berto Romero

Beth Rodergas visitó Late Motiv este martes para promocionar Origen, su nuevo disco. La representante de España en Eurovisión en 2003, reapareció en televisión con motivo de su vuelta a la música después de siete años. Ahora lo hace con temas en castellano, algo que solo había hecho al salir de la academia de Operación Triunfo 2.

La joven se explicó así ante Buenafuente: "Entiendo que a nivel estatal la gente me tiene un poco desubicada pero estoy viva y estoy cantando". Entre risas, aseguró que "me he quedado más en Cataluña sacando discos en catalán, con teatro y otros proyectos".

"Tenía ganas de volver al castellano y sacar disco nuevo", aseguró aclarando que en su nuevo trabajo se incluyen "canciones que tenía escritas desde hace años", pero que se quedaron en un cajón por culpa de una persona que no quiso confiar en su talento.

Beth ('OT 2') desvela en 'Late Motiv' lo que le une con Berto Romero

Beth charló también de su paso por OT. "Me pilló con 20 añitos, lo gestioné como pude", dijo la tercera finalista del concurso explicando que su "desaparición mediática": "Fue mucha popularidad y me quise ir un tiempo a Inglaterra a estudiar inglés y a estar 'tranqui'. Fui madre y, desde hace unos años, llevo la vida que quiero".

Sin embargo, Buenafuente 'rascó' lo más curioso: le pidió a Beth que desvelara la relación que tiene con Berto Romero. "Ambos somos de Cardona, del mismo pueblo, y le conozco de toda la vida. Cuando entré en la Academia tenía canciones de algunos amigos y entre ellas había una de él. Así que en mi primer disco hay un tema de Berto, Eclipse".