Oriana llama "buscona" a Marta López y su defensor en 'Supervivientes' amenaza con demandarla

Oriana Marzoli protagonizó una fuerte bronca este martes con el defensor de Marta López en Supervivientes: tierra de nadie. La colaboradora arremetió duramente contra la concursante y no dudó en llamarla "buscona" por sus acercamientos a Tom Brusse.

La chilena afirmó sin tapujos que Marta "quiere morir siempre matando. Ella solita está haciendo su alegato porque ya sabe que se va a ir. Espero que la audiencia la esté escuchando. A tomar por saco Martita, por favor".

Fue entonces cuando el defensor de Marta se quejó de las "faltas de respeto" de la extronista hasta el punto de amenazar a Oriana por sus descalificativos realizados en días anteriores. "Pues a ver si prospera", aseguró la chilena en un tono desafiante mientras que Rafa Mora recordó que "Oriana dijo que Marta era una suelta".

El defensor de Marta López amenaza con demandar a Oriana: "A ver si prospera"

La discusión no acabó aquí porque Oriana intentó matizar sus palabras. "Buscona... ¿qué significa? Que busca a los tíos", dijo. "No la he llamado 'p' y lo que acaba en 'a'. Yo no he dicho que le gusten los hombres casados, lo dijo ella".

Oriana acabó rematando su alegato contra López así: "No me gusta ni como concursante, es lamentable. Como mujer tampoco me gusta. Habla a Melyssa con mucha rabia, con mucho asco. No me gusta nada de ella. Creo que le gustan los chavalines jóvenes, y si tienen novia, más. Le flipan".

