'Mask Singer' sube el listón en Antena 3: más dificultad, unos 'prismáticos de oro' y un famoso internacional

Antena 3 ya tiene todo preparado para el estreno de la segunda edición de Mask Singer: Adivina quién canta. El formato revelación de la temporada, que se despidió el pasado mes de diciembre en una final que fue seguida por más de 3 millones de personas (25,9% de share), regresa a la parrilla renovado y con un importante salto de nivel.

El programa aumentará a 15 el número total de máscaras. Estas se dividirán en tres grupos que se batirán en duelo por separado en las primeras galas de la edición. Con novedades también en la forma en la que se darán las pistas, los investigadores deberán emplearse a fondo para averiguar qué famosos se esconden detrás de Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Menina, Monstruita, Perro, Plátano y Rana.

"Este programa nos gusta porque, en él, el protagonista es el espectador", ha comenzado diciendo Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, en una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES. "Hemos ganado en espectacularidad y hemos aumentado la dificultad de las pistas, que es algo que el público demandaba. Tenemos uno de los mejores castings que se han hecho nunca", promete la responsable.

"Hemos tenido que superarnos mucho. Los famosos vienen más motivados y vienen a jugar al despiste. Hay perfiles supercañeros y muy divertidos. Había que superarse y lo hemos conseguido. La gente tiene mucho hype en las redes sociales", ha advertido por su parte Mario Briongos, director de Entretenimiento de Fremantle España, productora del formato.

Briongos ha explicado además que se ha "reforzado el secretismo" para "evitar posibles filtraciones", como las que se produjeron en la primera temporada con la representante Susana Uribarri. La mánager de artistas destripó sin querer parte del pastel compartiendo en sus redes sociales varias imágenes junto a algunos famosos que concursaban en el programa de Antena 3. "Intentamos que el espectador juegue de la forma más natural posible sin que nadie le destripe el final, porque se pierde toda la magia. Hemos intentado que todo sea lo más neutro posible y evitar posibles filtraciones que perjudican al formato", ha advertido.

Una máscara digital y unos 'prismáticos de oro'

En esta segunda edición, habrá una máscara extra, llamada 'digital'. Se trata de una ampliación del programa a su plataforma de pago: "La máscara digital es una extra que va a jugar en Atresplayer. Es la máscara Centella y está patrocinada por AliExpress. Con esas pistas y actuaciones que va haciendo en el canal, en la gala final veremos un vídeo que lo resumirá todo. La veremos actuar en la gala final y ahí se desenmascará", ha explicado Carmen Ferreiro.

El programa también ha querido ponérselo más difícil a los investigadores: José Mota, Javier Calvo y Javier Ambrossi, a la que este año se le suma Paz Vega en sustitución de Malú. El formato los hará competir de verdad y pondrá en juego los 'prismáticos de oro', un trofeo para aquel que logre adivinar más máscaras a lo largo de toda la edición. "Eso lo ha puesto la producción para que nos peleemos un poco más. Ahora hay un premio físico que todos anhelamos", ha bromeado Javier Calvo.

Además, el programa volverá a contar en esta nueva edición con nuevos investigadores invitados, que vendrán a aportar nuevas ideas al panel fijo del formato, y con nuevas máscaras invitadas, que resolverán su identidad en el mismo día de su actuación.

Arturo Valls: "Paz Vega no ha venido a hacer honor a su nombre"

Sobre la incorporación de Paz Vega al plantel de investigadores, Arturo Valls ha desvelado su sorpresa al ver que la competitividad ha crecido: "Pensaba que Paz iba a hacer honor a su nombre y no, el pique también ha aumentado entre los investigadores", ha avanzado entre risas al presentador, que quiere romper con un tópico. "Dicen aquello de que las segundas partes no son buenas, en este caso son mejores", avisa.

La actriz ha desvelado que tardó "un minuto en decir que sí" a la oferta de ejercer como 'jueza' después de convertirse en la ganadora de la primera edición. "Yo disfruté mucho siendo Catrina. Y no entendía por qué no me descubrían. Ahora me he dado cuenta de que es muy difícil, hay tantos elementos que al final te distraes y te emocionas con todo. Por eso adivinar quién está debajo de la máscara es casi imposible. Yo me he sentido muy bien, ha sido muy intenso... Y eso que no estoy acostumbrada a estar sin guion, con guion yo estoy estupenda, pero sin él...", ha valorado la sevillana.

La propia Paz Vega es la que ha respondido a una de las quejas más repetidas entre el público: ¿Por qué las actuaciones son en playback y no en directo? "Prescindir del playback es imposible. Con la máscara es imposible cantar. Y luego el calor por dentro, la acústica, la distancia con el micro... Es imposible", ha explicado la exconcursante. "Mask Singer no es un talent al uso, no va solo de cantar, no es el objetivo último. El objetivo es interactuar con tu máscara y generar espectáculo", ha añadido Carmen Ferreiro, quien espera que las audiencias de esta segunda temporada sean, al menos, "como las de la edición anterior".