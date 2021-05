Rocío Flores se marcha del plató de 'Supervivientes' llorando por lo último que ha dicho Olga Moreno

Supervivientes sigue exprimiendo la presencia de Rocío Flores en algunas de sus galas en plena tormenta por la emisión del documental que su madre, Rocío Carrasco, protagoniza en la misma cadena.

Si los miércoles es la noche de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, los martes Supervivientes enfrenta a la joven a los vídeos de Olga Moreno, la pareja de su padre y con quien ha convivido en los últimos años.

Olga ha hablado en Supervivientes de su relación con los hijos de Antonio David Flores. "David y Rocío tienen a su madre. Y yo soy su 'Oa'. Pero los he criado como si fuera su madre. Pero su madre solo hay una. Ojalá pudieran hablar. Ojalá le cogieran el teléfono. Me haría mucha ilusión. A mí y a mi padre. Intentamos todos los años que lo hagan. Algún día de insistir e insistir se lo cogerán. Dios quiera. Por el bien de ella", expresó la concursante.

La charla con sus compañeros siguió en esta misma línea, mientras Rocío Flores se emocionaba en el plató. "El niño siempre me ha regalado un colgantito, como de agradecer. Como si hiciera falta. Si conocieras a los niños lo entenderías el triple. Me han dado más a mí que yo a ellos, soy yo la que tiene que agradecer. Siempre digo que de estos tres dedos que cuál me corto. Y a Lola la he parido yo. Y no me corto ninguno", aseguró Olga.

"Olga no me ha parido pero es una persona fundamental en mi vida"

Preguntada por Carlos Sobera, Rocío Flores solo tuvo buenas palabras para Olga. "Lo único que te puedo decir es que Olga no me ha parido pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle, porque probablemente si a día de hoy me ha convertido en la persona que soy es porque ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho", dijo.

"¿Y cuando la oyes hablar así que dice que es incapaz de distinguir entre hijos?", preguntó Carlos Sobera. "Es que te juro que no quiero llorar, intento venir aquí y seguir hacia delante pero a veces me cuesta bastante porque la escucho y se me remueve todo. Estoy muy orgullosa del concurso que está haciendo. Aquí estaré apoyándola siempre", confesó la joven, que tuvo que abandonar unos minutos el plató de Mediaset.