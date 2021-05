La gran rajada de Jesús Castro contra 'Masterchef' que da la razón a Jorge Javier: "Mi experiencia fue nula"

Jorge Javier Vázquez inició hace unas semanas una afrenta contra Masterchef después de leer unas declaraciones de la máxima responsable del talent culinario de TVE en la que sacaba pecho de competir contra los realities de Mediaset con programas "blancos", como Maestros de la costura o el propio concurso de cocina.

La cosa no quedó ahí y el presentador informó al día siguiente de que, después de señalar al talent de La 1, había recibido mensajes de exconcursantes apoyándole: "Tengo el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en este programa de cocina", empezó señalando.

Lea también: TVE no emite Masterchef este martes: el motivo del cambio y cuándo vuelve el programa

"Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios. Además, me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos'", destapó el presentador de Telecinco.

La rajada de Jesús Castro contra Masterchef

Ahora, uno de los muchos famosos que han pasado por los fogones de Masterchef ha dado directamente la cara y ha dicho abiertamente lo que opina sobre su paso por el talent. Se trata de Jesús Castro, actor que concursó en la última edición con famosos y que protagonizó algún tenso rifirrafe con los jueces del programa.

Lea también: Álex cae eliminado por sorpresa en Masterchef ante la Barbie de Tomelloso: "La he liado"

"Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a la teclas que tocaban para ellos tener contenido", ha dicho el andaluz a través de Instagram, donde ha dejado caer que da la razón a Jorge Javier en la forma en la que tratan a los concursantes durante las grabaciones.